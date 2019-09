Minúta po minúte: Verejná doprava, jej využívanie a príťažlivosť pre cestujúcich

Online prenos zo sály medzinárodnej konferencie DOPRAVA 2019 v Žiline s názvom Terminál 1.

25. sep 2019 o 8:13 Magdaléna Paluchová, Dominika Mariňáková, Radoslav Blažek

Bude verejná doprava pre cestujúcich príťažlivá?

10:34 Ako je to s cyklozápchami v Kodani? pýta sa Peter Sádovský Camilly Struckmann.

"Skutočne, hustota bicyklovej dopravy je veľmi vysoká. Problém máme aj s elektrokolobežkami. Snažíme sa pracovať na projekte Super Cyklo Path, čo je mapa, ktorá má pomôcť odľahčiť niektoré úseky a prepraviť sa pohodlne po meste," odpovedá zahraničná spíkerka.

10:26 Prišla aj otázka na telo: Dobrý deň, chcela by som sa opýtať ctených hostí, ako prišli na túto dopravnú konferenciu?

Stanislav Piecka: "Prišiel som autom. Výhovorka je tá, že sme brali nejaké materiály do stánku, takže by sa nám šlo ťažko hromadnou dopravu. Ale boli sme v aute štyria."

Peter Blaas: "My sme dokonca prišli dvaja dvomi autami, to je úplne najhoršie. Minulý rok som prišiel vlakom a lietadlom."

Juraj Kanis: "Doviezol ma kolega. Na iné cesty sa však snažím využívať verejnú dopravu."

10:22 Druhá otázka bola adresovaná Stanislavovi Pieckovi: Je možné preniesť virtuálnu kartu z jedného mobilu do druhého?

"Áno, je to možné. Spojenie virtuálnej karty s telefónom je prostredníctvom účtu, pod ktorým je užívateľ prihlásený. Fakt je, že aktívny môžem byť len na jednom zariadení. Karta funguje aj bez pripojenia na internet, ale musí sa aktualizovať pomocou pripojenia. Keď je v zariadení nahratá, funguje bez pripojenia."

10:15 Prvou otázkou v diskusii o verejnej doprave bola táto: Čo je rozhodujúcim faktorom, prečo by mal človek vymeniť auto za verejnú, zdieľanú dopravu?

Odpovedal Peter Blaas (Antik Telecom): "Z našej skúsenosti je dôležitá dostupnosť služby. Ide o každodenné jazdy. Ak dokážeme zabezpečiť pre ľudí dostupnosť bicyklov, dokážu sa prepraviť na miesto, ktoré potrebujú."

10:09 Dáta z posledných rokov ukázali, že v Číne je suverénne najviac elektrobusov v prevádzke: 379-tisíc. Existuje snaha zvýšiť tento počet v Európe. Čína totiž začína udávať v tomto smere tempo a sú obavy, že zavalí trh elektrobusov a európski výrobcovia budú zatlačení do úzadia.

10:04 Ľubomír Taška, riaditeľ technicko-prevádzkového odboru SAD Žilina, predseda odbornej pracovnej skupiny Autobusy pri Združení prevádzkovateľov hromadnej osobnej dopravy v mestských aglomeráciách SR: "Alternatívne palivá sa pretláčajú Európskou úniou. Ide napríklad o elektrickú energiu alebo vodík. Snahou Európskej únie je už od roku 2009 zvýšenie počtu vozidiel, ktoré sú ekonomicky úsporné a ekologické. Tlačí na to aj pri verejných obstarávaniach."

9:59 "Predvídateľnosť našich služieb je veľmi dôležitá," hovorí Camilla Struckmann. "Zápchy sa u nás veľmi zvyšujú od roku 2010. Ľudia sa neradi menia, neradi prestupujú medzi jednotlivými spojmi. Keď plánujeme služby, toto berieme do úvahy. Musíme vymyslieť, ako tieto prestupy zefektívniť. Ľudia nám odpovedali, že prestupy sú ako čierna skrinka. Je dôležité ľudí oboznamovať počas cestovania s tým, čo sa deje, kde prestúpiť, koľko je meškanie a podobne."

9:53 Jedným zo zahraničných spíkrov na konferencii Doprava 2019 - Cesta bez hraníc je Camilla Struckmann z Dánska (CCO Movia Public Transport). Vo svojom príspevku poskytla pohľad na verejnú dopravu v Dánsku.

"V Dánsku sú cyklistické diaľnice plné a dochádza k zápcham na cyklistických diaľniciach. Moja mama bola sestrička a naučila ma tri veci: môžete jesť kura, keď je v akcii sedem dní v týždni, môžete opraviť všetko v domácnosti nožíkom a všade sa môžete dostať verejnou dopravou," začala Camilla Struckmann bonmotom na úvod.

"Prečo som ja začala používať verejnú dopravu? Vyžiadali sme si antropologické štúdie, pretože sme mali dilemy, na ktoré sme nemali odpovede. Keď sme sa pýtali ľudí , ako sú spokojní s verejnou dopravou, povedali, že sú spokojní. Napriek tomu stále používali svoje autá. Naučili sme sa, že keď si ľudia vyberajú spôsob dopravy, je to náročný a komplexný proces."

9:47 Nároky na dopravcu sa spoločnosť snaží čo najviac zjednodušiť. Infraštruktúra by mala ostať zachovaná, aby dopravcovia nemuseli nakupovať nové prístroje. Musí však prebehnúť úprava tarify a prepravného poriadku či informovanie zamestnancov aj cestujúcich.

Projekt chcú postupne uvádzať do praxe od októbra, pilotný projekt by mal byť v Prievidzi.

9:43 Spoločnosť Trans-Data sa snaží myslieť ekologicky. Názorným príkladom je množstvo plastových kariet, ktoré sú aktuálne v obehu - Trans-Data ponúka riešenie v podobe virtuálnej dopravnej karty v mobilných telefónoch.

9:40 "Spoločnosť Trans-Data je dodávateľom dopravných systémov pre spoločnosti na Slovensku. Stojí za platformou Ubian, ktorá poskytuje komplexné prozákaznícke riešenie dopravcu. Zahŕňa v sebe viacero aspektov ako dopravné poriadky či zákaznícku kartu," povedal Stanislav Piecka, produktovo-obchodný riaditeľ spoločnosti Trans-Data.

9:33 Juraj Kanis, riaditeľ odboru dopravy Úradu Žilinského samosprávneho kraja: " Autobusovú dopravu v kraji poskytuje 15 dopravcov. V roku 2018 nastala významná obnova vozového parku MHD v Žiline, priemerný vek dopravných prostriedkov je 7,52 rokov, 84% autobusov je klimatizovaných. Máme LCD panely, dynamicky sa zobrazuje jazda či meškanie. LCD panel zabudovaný v našich autobusoch využívame aj marketingovo."

9:25 Peter Blaas, Business Development Director spoločnosti Antik Telecom predstavil prácu tejto spoločnosti. Jedným z jej projektov je zdieľanie bicyklov a elektro-bicyklov. Povedal, že momentálnej majú v systéme 700 bicyklov, jazdy nie sú zadarmo. Desať minút jazdy vyjde v priemere na desať centov.

9:19 Moderátor Peter Sádovský (Prezident zväzu autobusovej dopravy SR) otvoril prvú diskusiu na tému: Bude verejná doprava pre cestujúcich príťažlivá?

9:12 Jozef Jandačka: "Dovoľte mi, aby som vás tu čo najsrdečnejšie privítal. Konferencia si kladie mnohé otázky základných zmien na Slovensku. Dnešné témy sa venujú alternatívnej doprave, dopravnej situácii doma aj v zahraničí. Vývoj dopravy kráča ruka v ruke s enviromentálnym zmýšľaním. Svojou existenciou sme závislí na zdravej, nezamorenej planéte, preto ju musíme chrániť a hľadať čo najšetrnejšie spôsoby dopravy. Žilinská univerzita sa vo veľkej miere venuje doprave a chce byť nápomocná pri riešení problémov v oblasti dopravy."

9:06 S príhovorom na úvod vystúpila predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová: "V súčasnosti je stav dopravy v kraji kritický. Je ťažko obhájiteľné, že tak dôležité úseky ako pod Strečnom či prejazd cez Čadcu do Čiech sa vyznačujú neuveriteľným preťažením."

Príprave projektov a nadväznosti stavieb sa podľa Eriky Jurinovej nevenuje dostatočná pozornosť: "Kvôli kritickej situácii v doprave hrozí až vyľudňovanie regiónov. Verejná doprava jednoznačne musí byť tou najlepšou alternatívou na miestach, kde je doprava nahustená."

9:03 Milan Mokráň: "Konferencia o doprave je symbolickou poctou novembru 1989. Pred tridsiatimi rokmi sa nám otvorili možnosti, aby sme mohli cestovať do celého sveta. Ako sme prijali túto výzvu? Som rád, že pozvanie prijali mnohí spíkri zo Slovenska aj spoza hraníc aby sme spoločne diskutovali."

8:39 Zástupcovia vydavateľstva Petit Press spoločne s hosťkou Camillou Struckman z dánskej spoločnosti Movia Public Transport symbolicky pokrstili nový redizajn novín vydavateľstva MY.

8:37 "Nie sú to len zmeny v našich novinách, sú to zmeny, ktoré prichádzajú na trh. Zmenili sme spravodajstvo, aby malo špecifický regionálny obsah, to je jednou z najdôležitejších zmien. Ďakujem všetkým zamestnancom, grafikom, redaktorom za ich úsilie a prácu," povedal Peter Vavro pri príležitosti krstu špeciálnej novinovej torty, ktorá symbolizuje nový redizajn MY novín.

Doplnil ho Štefan Korman: "Všetky tituly majú pozíciu jednotky, lepšia a krajšia forma ešte posilnia našu pozíciu v regióne a myslím, že prvé spätné väzby potvrdili správnosť nášho rozhodnutia."

8:34 Milan Mokráň, člen predstavenstva Petit Press, Štefan Korman, obchodný riaditeľ regionálnych novín MY a Peter Vavro, riaditeľ obsahu regionálnych novín MY spolu s moderátorom Jaroslavom Kizekom slávnostne otvorili konferenciu Doprava 2019.

8:30 Hostia pomaly zaujímajú svoje miesta, konferencia Doprava 2019 - Cesta bez hraníc sa začne o pár minút.

Terminál 1 - Program

8:30 Slávnostné otvorenie konferencie

Moderátor:

Jaroslav Kizek - copywriter agentúry M KREO

Hostia:

Erika Jurinová – predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja

Jozef Jandačka – rektor Žilinskej univerzity v Žiline

9:15 - 10:50 Bude verejná doprava pre cestujúcich príťažlivá?

Moderátor:

Peter Sádovský – prezident Zväzu autobusovej dopravy SR

Spíkri:

Peter Blaas - Business Development Director, Antik Telecom

Juraj Kanis – riaditeľ odboru dopravy Úradu Žilinského samosprávneho kraja

Stanislav Piecka – produktovo-obchodný riaditeľ spoločnosti TransData

Camilla Struckmann – CCO, Movia Public Transport, Dánsko

Ľubomír Taška – riaditeľ technicko-prevádzkového odboru SAD Žilina,

predseda odbornej pracovnej skupiny Autobusy pri Združení prevádzkovateľov

hromadnej osobnej dopravy v mestských aglomeráciách SR

Coffee break

11:05 - 12:40 Ako zlepšovať podmienky pre chodcov a cyklistov v našich mestách?

Moderátor:

Marián Gogola – docent na Katedre cestnej a mestskej dopravy na Žilinskej univerzite v Žiline

Spíkri:

Štefan Farkaš – autor aplikácie HAKA

Branislav Hadár – správca Nadácie Kia Motors Slovakia

Juraj Hlatký – odborník na cyklodopravu Úradu Žilinského samosprávneho kraja

Vladimír Randa – viceprimátor mesta Žilina

Rastislav Trnka – predseda Košického samosprávneho kraja

Obed

14:00 - 15:35 Ako sme od 90. rokov doleteli až do súčasnosti

Moderátor:

Andrej Novák – profesor, vedúci Katedry leteckej dopravy na Žilinskej

univerzite v Žiline

Spíkri:

Ján Klas – riaditeľ Řízení letového provozu ČR, s. p., Praha, Česká republika

Dalimír Pišťanský – riaditeľ Leteckého útvaru Ministerstva vnútra SR

Martin Sedlacký – člen predstavenstva leteckej spoločnosti Air Baltic, Riga, Lotyšsko

Blažej Zaujec – riaditeľ, Letové prevádzkové služby SR, š.p.