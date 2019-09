Minúta po minúte - Terminál 2, Je len na nás, ako rýchlo budeme čerpať peniaze

Online prenos z sály medzinárodnej konferencie DOPRAVA 2019 v Žiline s názvom Terminál 2.

25. sep 2019 o 9:03 Roman Kopka, Andrea Dudráková, Roman Brezniak

Aktualizovať článok

Naposledy aktualizované pred ...

16:50 V oblasti dopravy máme zazmluvnených už 68,4 percent projektov, pozitívne to hodnotí aj Európska komisia

16:44 Z európskych peňazí sme vybudovali a zmodernizovali stovky kilometrov ciest, takisto železničné trate

16:42 Slovensko je stále čistým prijímateľom európskych peňazí

Denisa Žiláková, generálna riaditeľka sekcie Centrálny koordinačný orgán Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (zdroj: Martin Ondrejka - M KREO)

16:40 Prednáša Denisa Žiláková – generálna riaditeľka sekcie Centrálny koordinačný orgán Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

16:38 Regulácia pri čerpaní eurofondov je niekedy až prehnaná, ľudia sú zahltení byrokraciou, ktorú by bolo treba odbúrať

16:35 Verejné obstarávanie pozastavilo čerpanie približne 30 miliónov eur

Emil Pícha, generálny riaditeľ sekcie programov regionálneho rozvoja na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (zdroj: Martin Ondrejka - M KREO)

16:34 Slova sa ujal Emil Pícha – generálny riaditeľ sekcie programov regionálneho rozvoja na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

16:31 Z nového programového obdobia chceme čerpať peniaze aj na výstavbu D1 (Turany - Hubová) a D3 (Kysuce).

16:30 Zvýši sa pomer spolufinancovania, na to bude treba nájsť peniaze v štátnom rozpočte

16:27 V novom programovom období 2021 - 2027 zrejme dostaneme menej peňazí

16:25 Chceme využiť aj dodatočné fondy

16:23 Najviac európskych peňazí je alokovaných na diaľnice, sme na dobrej ceste aby sme ich vyčerpali všetky

Juraj Méry – generálny riaditeľ Sekcie riadenia projektov na Ministerstve dopravy a výstavby SR (zdroj: Martin Ondrejka - M KREO)

16:21 Svoju prednášku otvára Juraj Méry – generálny riaditeľ Sekcie riadenia projektov na Ministerstve dopravy a výstavby SR

16:20 Veľké projekty sa pripravujú aj dva roky, potom do procesu vstupuje nevyspytateľné verejné obstarávanie a niekedy sa už peniaze s programového obdobia nestihnú ani vyčerpať

16:16 Veľmi dôležitá je už príprava projektov

16:13 Do dopravy prúdia s eurofondov miliardy eur, je na nás, ako rýchlo tieto peniaze do dopravy dostaneme

16:11 Financie s fondov sa čerpajú predovšetkým v závere programového obdobia

Ivan Lužica, riaditeľ poradenskej spoločnosti Radvise Group (zdroj: Martin Ondrejka - M KREO)

16:09 Druhým spíkrom je Ivan Lužica – riaditeľ poradenskej spoločnosti Radvise Group

16:05 Z týchto peňazí sa dá financovať udržateľné využívanie prírodných zdrojov, adaptácia na nepriaznivé zmeny klímy, energeticky výhodné nízkouhlíkové hospodárstvo,

16:00 Operačný program Kvalita životného prostredia má finančnú alokáciu viac ako 3,1 miliardy eur - k tomu treba pripočítať 750 miliónov národného spolufinancovania

Tomáš Hospodár, riaditeľ odboru metodiky a právnej podpory programov, Sekcia environmentálnych programov a projektov MŽP SR (zdroj: Martin Ondrejka - M KREO)

15:57 Prvým spíkrom je Tomáš Hospodár – riaditeľ odboru metodiky a právnej podpory programov, Sekcia environmentálnych programov a projektov MŽP SR

15:55 Diskusiu otvára Marek Modranský – viceprezident výkonného výboru v medzinárodnej organizácii pre verejnú dopravu so sídlom v Bruseli - UITP

15:50 Začína sa posledný diskusný panel tentoraz na tému: Eurofondy ako pomoc alebo brzda ekonomiky?

Spoločne budeme hľadať odpovede na otázky ako napr.: Ako čerpáme eurofondy v období 2014 až 2020? Koľko peňazí bude na infraštruktúru a dopravu? Prečo nedokážeme peniaze čerpať na začiatku programového obdobia?

Moderátor:

Marek Modranský – viceprezident výkonného výboru v medzinárodnej organizácii pre verejnú dopravu so sídlom v Bruseli - UITP

Spíkri:

Tomáš Hospodár – riaditeľ odboru metodiky a právnej podpory programov, Sekcia environmentálnych programov a projektov MŽP SR

Ivan Lužica – riaditeľ poradenskej spoločnosti Radvise Group

Juraj Méry – generálny riaditeľ Sekcie riadenia projektov na Ministerstve dopravy a výstavby SR

Emil Pícha – generálny riaditeľ sekcie programov regionálneho rozvoja na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Denisa Žiláková – generálna riaditeľka sekcie Centrálny koordinačný orgán Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

15:44 Záverečná diskusia so začiatkom o 15:50 h bude prebiehať v konferenčnej miestnosti T2.

15:33 Je reálne dostať nákladnú dopravu z cesty na železnice? Rastislav Glasa odpovedá, že v strednodobom horizonte, že áno. Musíme si upratať doma, trh všetko nevyrieši, železnica sa bez pomoci štátu nezaobíde

15:35 zaraďujú častejšie súpravy, kde sú miesta vyhradené pre bicykle

15:30 bez "vlakov zadarmo" by bol nárast cestujúcich menší, ale zaznamenávame aj rast platiacich cestujúcich

15:27 štátne firmy by mali byť podľa Hlubockého vzorom ako fungujú

15:24 Filip Hlubocký, generálny riaditeľ ZSSK si myslí, že národní dopravcovia sú potrební, príklad z Anglicka, kde sa pred viac ako 30 rokmi privatizovalo, zhoršili sa služby. Konkurenciu považuje za dobrú, pomáha vytvárať na tlak kvalitu.

15:21 prví cestujúci by sa po pobatskej magistrále mohli previesť v roku 2028

15:19 Slovensko sa vybralo cestou stavať logistické centrá, parky bez napájania na železničnú dopravu

15:16 Pokračuje diskusia, Rastislav Glasa tvrdí, že má 82 percentný podiel na trhu, súkromníci berú tranzitné prepravy, je najlukratívnejšia. Snaha Carga prejsť na iné komodity, aby neboli závislí len na hutníctve

15:14 Jančura hovorí, že vlakom jazdí najmä medzi Brnom a Prahou.

15:09 na trati Komárno - Bratislava premávajú vlaky nízkopodlažné a klimatizované, na tejto trati finančne prerába, je tak ráno plno, že sa nedávajú predávať lístky, pomôžu dvojposchodvé súpravy

15:04 Jančura ďalej hovorí, že budúcnosť železníc je farebná. Štátu by malo byť jedno, či bude mať viacero prepravcov.

15:02 Začala sa diskusia, otázka na Radima Jančuru, či plánujú rožšírenie autobusovej dopravy na Slovensku. Odpovedá, že nie, že je nevýhodná.

15:00 Trendy 2019: -autonómne zariadenia, automatizovaná analýza dát (data science + AI), digitálne dvojčatá smart spaces, bezpečnosť a ochrana súkromia

14:57 - chce to elektrifikáciu na všetkých tratiach, smart riešenia, prepojenie mobilnej a pevnej časti dopravného systému

14:56 - naše železnice sú možno pekné, no najmä historické, nutnosť prerábať stanice na moderné objekty

14:55 - keď bude železnica na pilieroch, tak je to výborné, to je vysokorýchlostná železnica

14:54 K výzvam do budúcna: - komunikačné siete, dopravná infraštruktúra, autonómne vlaky už teraz jazdia v uzavretých priestoroch typu metro

14:53 Budúcnosť autonómnych vozidiel vidí Zabovský v železničnej doprave, nie na cestách

Michal Zábovský. (zdroj: ALEXANDRA JANIGOVÁ)

14:51 Diskutuje Michal Zabovský, riaditeľ Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline, jeho témou je Aká bude budúcnosť železničnej dopravy?

14:42 K liberalizácia železničnej dopravy:

Súťaž dopravcov prináša väčšiu kvalitu

Aby súťaž prilákala dostatok záujemcov, musí byť súťažený výkon takého rozsahu, aby sa novým dopravcom oplatilo súťažiť, trať Žilina – Rajec k takejto súťaži nepatrí

Veľakrát ľutoval, že prišiel podnikať na Slovensko

kritika výroku Andreja Danka za výrok žlté vlaky musia preč

skúsenosť z trate: Komárno – Bratislava, sťažnosti cestujúcich, že cestujú ako sardinky, štát by si mal splniť povinnosť a objednať väčší počet vlakov

zle sa podniká, keď vás nenávidí politická garnitúra

potencionálna nová politická garnitúra bude mať záujem o otvorenie železníc

14:40 diskutuje Radim Jančura, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Regiojet, a. s.

Radim Jančura. (zdroj: ALEXANDRA JANIGOVÁ)

14:30 Vývoj základných ukazovateľov ZSSK

Zaznamenávajú záujem ľudí o cestovanie vlakom

ľudia sú unavení tráviť čas v zápchach

občan SR cestuje vlakom pätnásťkrát ročne, Švajčiar 71 x ročne

je tu potenciál rastu, dôležitá je produktivita práce

priorita, budovanie cestnej infraštruktúry, zaostávame aj za susednými štátmi

modernizácia tratí je nevyhnutná

kedy budú ľudia viac chodiť do vlakov? Keď im ponúkneme kvalitné služby

14:27 diskutuje: generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s.

Filip Hlubocký. (zdroj: ALEXANDRA JANIGOVÁ)

14:25 Treba štátnu dopravnú politiku, je to aj o klimatických výzvach, netreba veľa vymýšľať, lebo je už všetko vymyslené

14:25 nie je to ale tak zlé ako počas finančnej kríze

14:24 otázkou času je dokedy sa bude voziť uhlie

14:22 nákladnej doprave sa darí vtedy, keď sa darí aj hutníctvu

14:20 ZSSK Cargo - 147 tisíc vlakov ročne , využitie infraštruktúry na 70% , pokles prepráv hromadných komodít

14:18 Diskutuje: Rastislav Glasa, riaditeľ Odboru stratégie a controllingu Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a. s.

14:15 cieľom je postaviť trať, ktorá na seba zarobí

14:12 projekt vzniká na zelenej lúke, čo dáva možnosť zvoliť dobré riešenia

14:11 majú záujem o trvalú udržateľnú dopravu

14:10 snaha postupne prepraviť 5 miliónov cestujúcich, 15 miliónov tovaru

14:05 Kaspars Briškens predstavuje vysorýchlostný železničný projekt Baltický koridor

14:00 Aká budúcnosť čaká verejnú dopravu?

Téma: Aký je aktuálny stav, údržba a modernizácia železničnej infraštruktúry 30 rokov po revolúcii? Železničná doprava sa považuje za najekologickejšiu. Aké kroky podnikáme, aby sme dostali čo najviac nákladnej dopravy na železnicu? Akým spôsobom bude pokračovať liberalizácia v železničnej osobnej doprave?

Moderátor:

Jozef Majerčák, vedúci Katedry železničnej univerzity v Žiline

Spíkri:

Kaspars Briškens, Business Development Manager of Rail Baltica, Lotyšsko

Rastislav Glasa, riaditeľ Odboru stratégie a controllingu Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a. s.

Filip Hlubocký, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s.

Radim Jančura, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Regiojet, a. s.

Michal Zabovský, riaditeľ Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline

12:43 Moderátor poďakuje spíkrom za debatu a ukončí diskusiu.

12:38 Petr Sochora: Začínali sme vozením zásielok električkami.

12:37 Ladislav Heglas: Integráciu vie urobiť iba dopravná autorita, ktorá sa stará o mobilitu ľudí a dbá na to, že sa presúvajú rôznymi dopravnými prostriedkami, tak také projekty sú veľmi úspešné.

12: 30 Otázka pre Christiana Larsa: Čo si máme predstaviť pod pojmom cesty bez vodičov? "Áno, je ťažké predstaviť si to. Bude to univerzálne a bude to všade, bude to spoľahlivejšie, rýchlejšie, bez zápch. Kolóny, ktoré vznikajú teraz, nie sú pre autá aké máme teraz, ale pre spôsob, akým ich používame."

12:27 Otázka pre p. Murphyho: AKé podnikáte opatrenia voči životného prostredia pri vysokej frekvencii dopravy. " Znížili sme počet kuriérov na dvoch, ale tí nestíhali všetko pokryť, tak sme ich navýšili na štyroch späť. Skúšame nové technológie pri palive, elektronike. 90 percent zákazníkov uprednostňuje, aby zásielky boli načas.

12:25 Na ďalšiu otázku odpovedá Michal Ukropec - "Všetko, čo sme vyvinuli, je zo 60 percent náš vývoj".

12:20 Otázka pre Terrenca Murphyho - Akým spôsobom dokážete konkurovať strednému a ďalekému východu? "V súčasnosti je našou konkurenciou predovšetkým Amazon, konkurencia prichádza aj z googlu, lebo tam si ľudia nájdu produkt, aj konkrétny obchod. Problém pre nás je mať fyzicky 50 obchodov vo Veľkej Británii. Amerika je zdrojom najväčšej výzvy, ale v budúcnosti to bude skôr Čína. Odpovedá Murphy.

12:12 Moderátor poďakuje spíkrom za príspevky a otvára diskusiu.

12:05 Učte sa, experimentujte, nebojte sa zlyhania. Výsledky nie sú viditeľné hneď, ale budú keď sa spustí špirála inovácii.

12: 10 "Treba vedieť, kde sa nachádzajú ľudia a čo robia aj stroje. Vizualizácia továrne, kancelárie v reálnom čase. No dá sa to aplikovať aj pri mestách. DOposiaľ ste si napríklad kreslili fixou, kadiaľ behalo auto po továrni, teraz cez aplikácie sa vám to zobrazí ihneď."

12:06 "Keď ste 20 rokov niečo zanedbávali, ťažko to rýchlo doženiete," hovorí Michal Ukropec.

12:02 Majitelia firiem sa ho často pýtajú, ako byť inovatívny a efektívny. Zavádzanie inovatívnych technológii nie sú vždy jednoduché a má niekoľko pravidiel.

12:01 Debaty sa ujímaMichal Ukropec – CEO, INFOTECH s.r.o.

11:58 Pracujeme na novom systéme doručovania zásielok. Očakávame, že na Slovensku sa zmení doručovanie kuriérom. Logistika dopravy bude viacej zdieľaná. Ľudia viac využívajú osobné odbery, lebo si tovar vyzdvihnú, kedy chcú. Z poštových schránok sa stanú balíkoboxy. Opisuje Petr Sochora.

11:56 "Pýtali sme sa našich klientov čo potrebujú a ako im môžeme pomôcť. Naša služba sa postupne stala lacnou a konkurencie schopnou. Naše zásielky sa dostanú k ľuďom do dvoch dní. Máme 60 dopravcov. Majiteľ e-shopu si trasu svojho tovaru sleduje online, vie presne kde sa nachádza produkt na ceste k zákazníkovi." Hovorí Sochora

Petr Sochora, CEO Eastern Europe, Zasielkovna.sk (zdroj: DANIEL STEHLÍK)

11:52 Sochora spomína na začiatky svojej online firmy, ako ťažko si získavali dôveru firiem.

11:51 Slovo dostáva Petr Sochora – CEO Eastern Europe, Zasielkovna.sk

11:50 "Vyše 40 percent toho, čo pošleme, tak sa vráti späť ako reklamácia. Väčšinou sú to šaty. Zákazníci si chcú svoje objednávky vyzdvihnúť čo najskôr. Preto musíme mať množstvo dopravcov a to je tlak na dopravu a vytvára to aj zápchy." Hovorí Terrence Murphy.

11: 46 Dopyt zákazníkov sa koncentruje na určité obdobia v roku, Vianoce, BlacK Friday atď. Ľudia čakajú na tieto dni, aby nakúpili. Celý rok plánujeme okolo dôležitých dátumov, aby sme mali všetko zmenežované.

11:42 Rýchlosť dopytu je obrovská, ľudia chcú teraz produkty okamžite. Najmä počas Vianoc začínajú ľudia míňať peniaze už v októbri. Začali sme zásobovať firmy tovarom. Bolo potrebné dobre zorganizovať logistiku a prepravu. Vďaka špeciálnemu systému nám vzrástol predaj a museli sme investovať 528 miliónov, aby sme skonsolidovali jednotlivé centrá. Zmieňuje sa Terrence Murphy.

Terrence Murphy, Partner and Director, National Distribution Centre Operations, John Lewis Partnership, Great Britain (zdroj: DANIEL STEHLÍK)

11:40 Slovo dostávaTerrence Murphy – Partner & Director, National Distribution Centre Operations, John Lewis Partnership, Great Britain

11:34 Obmedzujúci faktor pre cesty je obmed zujúci faktor človeka ako ľudskej bytosti. Vozidlá bez vodiča sú omnoho zložitejšie ako tie, ktoré teraz vyrábame. Sú aj infraštruktúrne zložité, ale potrebujeme menej spevnených ciest. Stačí vyčleniť 20 percent pre bezpilotné vozidlá. Ušetria sa mnohé náklady.

11:32 Cieľom je mať nielen autá bez vodičov, ale mať komplexnú infraštruktúru.

11: 31 Na ceste zomierajú každý rok milióny ľudí, narúša sa vidiecky a krajinný ráz. Pýtam sa, kedy budeme mať cesty bez vodičov. Stovky miliárd sa investujú do nových technológii. Mnoho firiem sa zaoberá autonómnymi vozidlami. Za posledných päť rokov sa veľmi rozvinuli.

11:28 Náš svet je vytváraný tým, aký máme vzťah k automobilom. Hovorí Lars K. Christian.

11:27 Slovo dostáva Lars K. Christian – Co-Founder and CEO, ACCTOR, Spojené štáty americké



11:24 Každé euro investované do verejnej dopravy vyprodukuje 4 eurá niekde inde, napríklad už v čase.

Ladislav Heglas, CEO EMtest, a.s, (zdroj: DANIEL STEHLÍK)

11:22 Na presun 50 ľudí autobusom potrebujeme plochu v centre Žiliny tri tisíc eur, kým pri presune autom pri jendom pasažierovi je to až 23 tisíc eur. Vysvetlil Ladislav Hegas.

11:18 Ekológia je dôležitá súčasť verejnej dopravy. Treba nižšie emisie sklenníkových plynov, šetriť palivo, mať lepšiu priepustnosť ciest a nulové emisie.

11:14 "Veríme, že dobre fungujúca verejná doprava je kriticky dôležitá pre rozvoj miest, krajov a celých štátov," povedal Heglas a doplnil, že doprava si stáročiami prešla postupným vývojom.

11:09 Slovo ako prvý dostávaLadislav Heglas CEO z EMtest, a.s.

Milan Dado, profesor so Žilinskej univerzity (zdroj: DANIEL STEHLÍK)

11:05 Moderátor Milan Dado (Professor at the Department of Multimedia and Information and Communication Technology, University of Žilina) privítal spíkrov, ktorí budú debatovať na tému:Aké sú nové trendy v doprave doma i vo svete?

Odborníci na logistiku, inovátori a softvéroví špecialisti nám predstavia ich unikátne riešenia, ktoré uľahčujú život mnohým z nás, ale najmä veľkým korporáciám.

Spíkri:

Ladislav Heglas – CEO, EMtest, a.s.

Lars K. Christian – Co-Founder and CEO, ACCTOR, Spojené štáty americké

Terrence Murphy – Partner & Director, National Distribution Centre Operations, John Lewis Partnership, Great Britain

Petr Sochora – CEO Eastern Europe, Zasielkovna.sk

Michal Ukropec – CEO, INFOTECH s.r.o.

10:55 Prvá časť diskusie skončila, po štvrťhodinovej prestávke budeme pokračovať.

10:54 Ľubomír Palčák - Ani vysporiadanie pozemkov pod pripravované cesty nie je dostatočné. Najmä pri projektoch, kde chceme využiť európske peniaze

10:52 Ján Majerský - Štátna správa musí so súkromným sektorom komunikovať, aby sme sa v digitalizácii stavebníctva posunuli ďalej.

10:50 Pavol Kováčik - Na Slovensku začína zaostávať príprava stavieb ako taká, v Čechách ju robia dlhodobo a systematicky, a tak tam stavajú viac ako my.

10:43 Martin Bakoš -Ak firma, ktorá robí stavebný dozor nespraví svoju prácu dobre, hrozia jej veľké pokuty.

10:40 Jozef Vičan - Pri diagnostike sa využívajú aj moderné technológie.

10:38 Jozef Vičan - Na Slovensku by sa našli aj mosty, po ktorých by som autom radšej neprešiel. Treba upozorniť aj na to, že stav mostov niekdy neposudzujú mostári, a preto býva hodnotenie ich stavu nereálne.

10:33 Pavol Kováčik - Rozpor medzi politickými plánmi a realitou je u nás veľmi veľký.

10:28 Ľubomír Palčák - Termínov dostavby diaľnice z Bratislavy do Košíc bolo veľa. Ale, že sa nám nepodarilo dostavať ani základnú sieť diaľnic je hanba. Problém sa spolitizoval a to je najväčší dôvod zdržania. Často sa menia manažéri štátnych firiem, každý príde s novým plánom. Termín dostavby Višňového 2023 sa môže ešte posunúť.

10:24 Ján Majerský - Treba využiť aj možnosti otvoreného pracovného trhu.

10:22 Martin Bakoš - Treba vhodne motivovať mladých ľudí na štúdium stavebníctva.

10:19 Ján Majerský - Firmy sa dnes už riadia aj virtuálne, čo predpokladá prispôsobenie softfvéru i hardvéru, no takisto vzdelania. Naše stavebné fakulty už na to reagujú.

10:16 Pavol Kováčik - Na Slovensku sa súťaží len o najnižšiu cenu, iné kritéria. Môžu vyhrať aj firmy, ktoré sú zle pripravené na projekt, len ponúknu nízku cenu. Je to aj chybou zlého zadania.

10:12 Ján Majerský - Ak by bol na Slovensku dobrý certifikačný systém, ukotvený v zákone, stavali by firmy, ktoré vedie preukázať referencie a majú skúsenosti.

10:09 Podľa Martina Bakoša je dôvodov viacero. Obštrukcie pri verejnom obstarávaní, vyhralo združenie, ktoré nemalo reálne skúsenosti s takýmito stavbami a nemali kvalifikovaných pracovníkov. Prílišná tolerancia investora s nedodržiavaním miľníkov stavby. Odborníci na tieto veci upozorňovali už v predstihu. Ich upozornenia nebrali do úvahy.

10:07 Moderátor otvoril diskusiu, prvá otázka smeruje na tunel Višňové. Prečo sa stavia tak dlho?

10:06 Pri mostných objektoch netreba zanedbávať ani monitoring mostov. Žiaľ chýbajú naň financie.

10:04 Jozef Vičan predstavuje hodnotenie cestných a železničných mostov, kvalitne realizovaný diagnostický prieskum je základ. Mali by ho robiť odborníci, ktorý dokážu vyhodnotiť reálny stav.

10:00 Problém s havarijným stavom mostov mali aj severské krajiny, dokázali sa s tým vyrovnať, môžu nám poslúžiť ako inšpirácia

9:58 Mosty sú u nás v alarmujúcom stave, aktuálne sú v havarijnom stave desiatky mostov, ak bude zlý trend ich údržby pokračovať o niekoľko rokov ich budú stovky

Josef Vičan, profesor a odborník na hodnotenie mostov, Žilinská univerzita v Žiline. (zdroj: Daniel Stehlík)

9:56 Jozef Vičan odborník na hodnotenie mostov Žilinskej univerzity, hovorí o stave mostov

9:55 Chýba seriózna diskusia o tom, odkiaľ získať financie na stavbu a údržbu cestnej siete. Zatiaľ je v tejto oblasti všetko predovšetkým na úrovni politických sľubov.

9:51 Trend je taký, že počet ciest, ktoré sú v havarijnom stave rastie, najviac ich je v Bratislavskom kraji, kde je najväčšia intenzita dopravy.

9:50 Aktuálne nevyhovuje technickým požiadavkám viac ako 40 percent ciest prvej triedy

Ľubomír Palčák, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Výskumného ústavu dopravného. (zdroj: Daniel Stehlík)

9:45 Ďalším prednášajúci je Ľubomír Palčák, generálny riaditeľ Výskumného ústavu dopravného v Žiline - z plánovanej siete diaľnic a rýchlostných ciest máme postavenú len polovicu

9:42 Ján Majerský verí, že digitalizácia v stavebníctve sa stane trendom

9:36 Spoločnosť PROMA už dokáže pripraviť harmonogram stavby v digitálnej forme, ak sa spraví dobre dokáže ušetriť štyri mesiace realizácie a šetrí aj financie

Ján Majerský, generálny riaditeľ spoločnosti Proma. (zdroj: Daniel Stehlík)

9:33 Slovenské stavebníctvo nie je v akčnom pláne digitálnej transformácie

9:30 Slovo dostal Ján Majerský, generálny riaditeľ spoločnosti PROMA, s.r.o

9:29 Zväz stavebných podnikateľov má pripravené projekty, ktoré pomôžu pri využití digitalizácie v stavebníctve

9:27 Ak chceme napredovať, je nutné digitalizovať stavebné konania, zmeniť legislatívu, do roku 2022 treba preškoliť 2000 - 3000 pracovníkov a problémom je aj nedostatok absolventov stredných a vysokých škôl

Pavol Kováčik, prezident Zväzu stavebných podnikateľov. (zdroj: Daniel Stehlík. )

9:23 Pavol Kováčik analyzuje stav digitalizácie stavebníctva vo svete, Slovensko v tomto smere zaostáva

9:20 Na svojho predrečníka nadväzuje Pavol Kováčik, prezident Zväzu stavebných podnikateľov, upozorňuje, že u nás klesá produkcia stavebná, kým v susednej Českej republike je situácia opačná

9:18 Chýba master plán, podľa ktorého by sa diaľnice a rýchlostné cesty stavali

9:16 Problémom je aj dĺžka verejného obstarávania od vyhlásenia po podpis zmluvy: 418 dní

9:13 Upozorňuje, že jediným kritériom pri výbere zhotoviteľa nemá byť len cena

Martin Bakoš, konateľ a generálny riaditeľ AMBERG Engineering Slovakia. (zdroj: )

9:10 Prvým prednášajúcim je Martin Bakoš, konateľ a generálny riaditeľ AMBERG Engineering Slovakia - bude sa zaoberať problémami okolo výstavby diaľnic na Slovensku

9:05 Moderátorom prvého bloku, v ktorom sa bude diskutovať o stave cestnej siete a mostov na Slovensku je Jaroslav Odrobiňák, vedúci katedry stavebných konštrukcií a mostov Žilinskej univerzity

8:55 Úvod: Hostia pomaly zaujímajú svoje miesta, konferenciu Doprava 2019 - Cesta bez hraníc otvorí príhovorom v Termináli 2 Monika Janigová, riaditeľka komunikačnej agentúry M KREO.

Terminál 2 - program

9:00 Príhovor - Monika Janigová, riaditeľka komunikačnej agentúry M KREO

9:15 - 10:50 Je skutočne súčasný stav ciest a mostov alarmujúci?

Moderátor:

Jaroslav Odrobiňák – vedúci Katedry stavebných konštrukcií a mostov Žilinskej univerzity v Žiline

Spíkri:

Martin Bakoš – konateľ a generálny riaditeľ AMBERG Engineering Slovakia

Pavol Kováčik – prezident Zväzu stavebných podnikateľov

Ján Majerský – generálny riaditeľ spoločnosti PROMA, s. r. o.

Ľubomír Palčák – generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Výskumného ústavu dopravného, a. s.

Josef Vičan – profesor a odborník na hodnotenie mostov, Žilinská univerzita v Žiline

Coffee break

11:05 - 12:40 Aké sú nové trendy v doprave doma i vo svete?

Moderátor:

Milan Dado – Professor at the Department of Multimedia and Information and Communication Technology, University of Žilina

Spíkri:

Ladislav Heglas – CEO, EMtest, a.s.

Lars K. Christian – Co-Founder and CEO, ACCTOR, Spojené štáty americké

Terrence Murphy – Partner & Director, National Distribution Centre Operations, John Lewis Partnership, Great Britain

Petr Sochora – CEO Eastern Europe, Zasielkovna.sk

Michal Ukropec – CEO, INFOTECH s.r.o.

Obed

14:00 - 15:35 Aká budúcnosť čaká národnú železničnú dopravu?

Moderátor:

Jozef Majerčák – vedúci Katedry železničnej dopravy Žilinskej univerzity v Žiline

Spíkri:

Kaspars Briškens – Business Development Manager of Rail Baltica, Lotyšsko

Rastislav Glasa – riaditeľ Odboru stratégie a controllingu Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a. s.

Filip Hlubocký – generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s.

Radim Jančura – generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Regiojet, a. s.

Michal Zábovský – riaditeľ Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline

Coffee break

15:50 Eurofondy ako pomoc alebo brzda ekonomiky?

Moderátor:

Marek Modranský – viceprezident výkonného výboru v medzinárodnej organizácii pre verejnú dopravu so sídlom v Bruseli - UITP

Spíkri:

Tomáš Hospodár – riaditeľ odboru metodiky a právnej podpory programov, Sekcia environmentálnych programov a projektov MŽP SR

Ivan Lužica – riaditeľ poradenskej spoločnosti Radvise Group

Juraj Méry – generálny riaditeľ Sekcie riadenia projektov na Ministerstve dopravy a výstavby SR

Emil Pícha – generálny riaditeľ sekcie programov regionálneho rozvoja na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Denisa Žiláková – generálna riaditeľka sekcie Centrálny koordinačný orgán Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu