Minúta po minúte - Terminál 2, Hrozí pre nevyhovujúci stav ciest dopravný kolaps?

Online prenos z sály medzinárodnej konferencie DOPRAVA 2019 v Žiline s názvom Terminál 2.

25. sep 2019 o 9:03 Roman Kopka, Andrea Dudráková, Roman Brezniak

10:38 Jozef Vičan - Na Slovensku by sa našli aj mosty, po ktorých by som autom radšej neprešiel. Treba upozorniť aj na to, že stav mostov niekdy neposudzujú mostári, a preto býva hodnotenie ich stavu nereálne.

10:33 Pavol Kováčik - Rozpor medzi politickými plánmi a realitou je u nás veľmi veľký.

10:28 Ľubomír Palčák - Termínov dostavby diaľnice z Bratislavy do Košíc bolo veľa. Ale, že sa nám nepodarilo dostavať ani základnú sieť diaľnic je hanba. Problém sa spolitizoval a to je najväčší dôvod zdržania. Často sa menia manažéri štátnych firiem, každý príde s novým plánom. Termín dostavby Višňového 2023 sa môže ešte posunúť.

10:24 Ján Majerský - Treba využiť aj možnosti otvoreného pracovného trhu.

10:22 Martin Bakoš - Treba vhodne motivovať mladých ľudí na štúdium stavebníctva.

10:19 Ján Majerský - Firmy sa dnes už riadia aj virtuálne, čo predpokladá prispôsobenie softfvéru i hardvéru, no takisto vzdelania. Naše stavebné fakulty už na to reagujú.

10:16 Pavol Kováčik - Na Slovensku sa súťaží len o najnižšiu cenu, iné kritéria. Môžu vyhrať aj firmy, ktoré sú zle pripravené na projekt, len ponúknu nízku cenu. Je to aj chybou zlého zadania.

10:12 Ján Majerský - Ak by bol na Slovensku dobrý certifikačný systém, ukotvený v zákone, stavali by firmy, ktoré vedie preukázať referencie a majú skúsenosti.

10:09 Podľa Martina Bakoša je dôvodov viacero. Obštrukcie pri verejnom obstarávaní, vyhralo združenie, ktoré nemalo reálne skúsenosti s takýmito stavbami a nemali kvalifikovaných pracovníkov. Prílišná tolerancia investora s nedodržiavaním miľníkov stavby. Odborníci na tieto veci upozorňovali už v predstihu. Ich upozornenia nebrali do úvahy.

10:07 Moderátor otvoril diskusiu, prvá otázka smeruje na tunel Višňové. Prečo sa stavia tak dlho?

10:06 Pri mostných objektoch netreba zanedbávať ani monitoring mostov. Žiaľ chýbajú naň financie.

10:04 Jozef Vičan predstavuje hodnotenie cestných a železničných mostov, kvalitne realizovaný diagnostický prieskum je základ. Mali by ho robiť odborníci, ktorý dokážu vyhodnotiť reálny stav.

10:00 Problém s havarijným stavom mostov mali aj severské krajiny, dokázali sa s tým vyrovnať, môžu nám poslúžiť ako inšpirácia

9:58 Mosty sú u nás v alarmujúcom stave, aktuálne sú v havarijnom stave desiatky mostov, ak bude zlý trend ich údržby pokračovať o niekoľko rokov ich budú stovky

Josef Vičan, profesor a odborník na hodnotenie mostov, Žilinská univerzita v Žiline. (zdroj: Daniel Stehlík)

9:56 Jozef Vičan odborník na hodnotenie mostov Žilinskej univerzity, hovorí o stave mostov

9:55 Chýba seriózna diskusia o tom, odkiaľ získať financie na stavbu a údržbu cestnej siete. Zatiaľ je v tejto oblasti všetko predovšetkým na úrovni politických sľubov.

9:51 Trend je taký, že počet ciest, ktoré sú v havarijnom stave rastie, najviac ich je v Bratislavskom kraji, kde je najväčšia intenzita dopravy.

9:50 Aktuálne nevyhovuje technickým požiadavkám viac ako 40 percent ciest prvej triedy

Ľubomír Palčák, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Výskumného ústavu dopravného. (zdroj: Daniel Stehlík)

9:45 Ďalším prednášajúci je Ľubomír Palčák, generálny riaditeľ Výskumného ústavu dopravného v Žiline - z plánovanej siete diaľnic a rýchlostných ciest máme postavenú len polovicu

9:42 Ján Majerský verí, že digitalizácia v stavebníctve sa stane trendom

9:36 Spoločnosť PROMA už dokáže pripraviť harmonogram stavby v digitálnej forme, ak sa spraví dobre dokáže ušetriť štyri mesiace realizácie a šetrí aj financie

Ján Majerský, generálny riaditeľ spoločnosti Proma. (zdroj: Daniel Stehlík)

9:33 Slovenské stavebníctvo nie je v akčnom pláne digitálnej transformácie

9:30 Slovo dostal Ján Majerský, generálny riaditeľ spoločnosti PROMA, s.r.o

9:29 Zväz stavebných podnikateľov má pripravené projekty, ktoré pomôžu pri využití digitalizácie v stavebníctve

9:27 Ak chceme napredovať, je nutné digitalizovať stavebné konania, zmeniť legislatívu, do roku 2022 treba preškoliť 2000 - 3000 pracovníkov a problémom je aj nedostatok absolventov stredných a vysokých škôl

Pavol Kováčik, prezident Zväzu stavebných podnikateľov. (zdroj: Daniel Stehlík. )

9:23 Pavol Kováčik analyzuje stav digitalizácie stavebníctva vo svete, Slovensko v tomto smere zaostáva

9:20 Na svojho predrečníka nadväzuje Pavol Kováčik, prezident Zväzu stavebných podnikateľov, upozorňuje, že u nás klesá produkcia stavebná, kým v susednej Českej republike je situácia opačná

9:18 Chýba master plán, podľa ktorého by sa diaľnice a rýchlostné cesty stavali

9:16 Problémom je aj dĺžka verejného obstarávania od vyhlásenia po podpis zmluvy: 418 dní

9:13 Upozorňuje, že jediným kritériom pri výbere zhotoviteľa nemá byť len cena

Martin Bakoš, konateľ a generálny riaditeľ AMBERG Engineering Slovakia. (zdroj: )

9:10 Prvým prednášajúcim je Martin Bakoš, konateľ a generálny riaditeľ AMBERG Engineering Slovakia - bude sa zaoberať problémami okolo výstavby diaľnic na Slovensku

9:05 Moderátorom prvého bloku, v ktorom sa bude diskutovať o stave cestnej siete a mostov na Slovensku je Jaroslav Odrobiňák, vedúci katedry stavebných konštrukcií a mostov Žilinskej univerzity

8:55 Úvod: Hostia pomaly zaujímajú svoje miesta, konferenciu Doprava 2019 - Cesta bez hraníc otvorí príhovorom v Termináli 2 Monika Janigová, riaditeľka komunikačnej agentúry M KREO.

Terminál 2 - program

9:00 Príhovor - Monika Janigová, riaditeľka komunikačnej agentúry M KREO

9:15 - 10:50 Je skutočne súčasný stav ciest a mostov alarmujúci?

Moderátor:

Jaroslav Odrobiňák – vedúci Katedry stavebných konštrukcií a mostov Žilinskej univerzity v Žiline

Spíkri:

Martin Bakoš – konateľ a generálny riaditeľ AMBERG Engineering Slovakia

Pavol Kováčik – prezident Zväzu stavebných podnikateľov

Ján Majerský – generálny riaditeľ spoločnosti PROMA, s. r. o.

Ľubomír Palčák – generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Výskumného ústavu dopravného, a. s.

Josef Vičan – profesor a odborník na hodnotenie mostov, Žilinská univerzita v Žiline

Coffee break

11:05 - 12:40 Aké sú nové trendy v doprave doma i vo svete?

Moderátor:

Milan Dado – Professor at the Department of Multimedia and Information and Communication Technology, University of Žilina

Spíkri:

Ladislav Heglas – CEO, EMtest, a.s.

Lars K. Christian – Co-Founder and CEO, ACCTOR, Spojené štáty americké

Terrence Murphy – Partner & Director, National Distribution Centre Operations, John Lewis Partnership, Great Britain

Petr Sochora – CEO Eastern Europe, Zasielkovna.sk

Michal Ukropec – CEO, INFOTECH s.r.o.

Obed

14:00 - 15:35 Aká budúcnosť čaká národnú železničnú dopravu?

Moderátor:

Jozef Majerčák – vedúci Katedry železničnej dopravy Žilinskej univerzity v Žiline

Spíkri:

Kaspars Briškens – Business Development Manager of Rail Baltica, Lotyšsko

Rastislav Glasa – riaditeľ Odboru stratégie a controllingu Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a. s.

Filip Hlubocký – generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s.

Radim Jančura – generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Regiojet, a. s.

Michal Zábovský – riaditeľ Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline

Coffee break

15:50 Eurofondy ako pomoc alebo brzda ekonomiky?

Moderátor:

Marek Modranský – viceprezident výkonného výboru v medzinárodnej organizácii pre verejnú dopravu so sídlom v Bruseli - UITP

Spíkri:

Tomáš Hospodár – riaditeľ odboru metodiky a právnej podpory programov, Sekcia environmentálnych programov a projektov MŽP SR

Ivan Lužica – riaditeľ poradenskej spoločnosti Radvise Group

Juraj Méry – generálny riaditeľ Sekcie riadenia projektov na Ministerstve dopravy a výstavby SR

Emil Pícha – generálny riaditeľ sekcie programov regionálneho rozvoja na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Denisa Žiláková – generálna riaditeľka sekcie Centrálny koordinačný orgán Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu