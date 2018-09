Terminál 1 - minúta po minúte z konferencie Doprava 2018

Aktualizovať článok

Naposledy aktualizované pred ...

26. september 2018 Holiday Inn Žilina

ZAUJÍMAVÝ PROGRAM V DVOCH KONFERENČNÝCH SÁLACH

ODBORNÍCI | VIZIONÁRI | ĽUDIA Z PRAXE | AKADEMICI

CESTA DO BUDÚCNOSTI vymedzuje hlavnú tému, ktorá bude rezonovať počas celej konferencie. Vystúpia rešpektovaní spíkri, pozvanie prijali aj ďalší zaujímaví ľudia – z akademickej obce, tiež odborníci z praxe aj vizionári.

Viacúrovňový program bude prebiehať v dvoch konferenčných sálach súbežne. Pripravený je tiež bohatý sprievodný program. Sledujte s nami online prenos z konferenčnej sály s názvom Terminál 1.

TERMINÁL 2 online - kliknite / PROGRAM - kliknite / ENGLISH - kliknite

Terminál 1 - minúta po minúte

Koľko peňazí ešte potrebujeme na cesty a železnice?

13:02 Moderátor Marek Modranský poďakoval spíkrom aj poslucháčom za pozornosť a prípravu prezentácií. Zároveň zaprial všetkým ešte plné sústredenie na ďalšie prednášky, ktoré účastníkov ešte čakajú.

12:53 Po príspevkoch od spíkrov prítomní využili možnosť pýtať sa.

Koľko peňazí by stálo dokončenie cestnej siete?

"Myslím, že 800 miliónov by malo stáť dobudovanie úseku Turany - Hubová. Alternatívami sú eurofondy, PPP projekt, poťažmo štátny rozpočet. (...) Čo sa týka ciest prvej triedy, tam sa odhady veľmi líšia," odpovedal Méry.

12:49 „Peňazí bude menej. Slovensko má k dispozícii približne o dve miliardy menej ako v predošlom období. Pozitívna je flexibilita na úrovni prioritných osí, jednoduchšie audity, rýchlejší začiatok implementácie nových projektov.

Negatívom je výrazne zníženie financovania europrojektov či DPH navrhovaná ako neoprávnený výdavok,“ ozrejmil ďalšie obdobie čerpania zdrojov Méry.

Spíkri diskutujúci na tému: Koľko peňazí ešte potrebujeme na cesty a železnice? (zdroj: Ivan Mriška)

12:40 V rámci operačného programu sa na Slovensku podarilo zrealizovať 24 km diaľnic a rýchlostných ciest, 83 km ciest prvej triedy, deväť kilometrov železničných tratí. Trojnásobok je ešte v realizácii. Plán sa zatiaľ darí plniť na 83 percent.

12:33 Druhý diskusný blok svojím príspevkom uzavrie Juraj Méry, generálny riaditeľ Sekcie riadenia projektov na Ministerstve dopravy a výstavby SR. Venuje sa v ňom operačnému programu Doprava. Tento program sa zaoberá cestnou a železničnou infraštruktúrou, verejnou osobnou dopravou, vodnou dopravou i informatizáciou.

Slova sa ujal Juraj Méry – generálny riaditeľ Sekcie riadenia projektov na Ministerstve dopravy a výstavby SR (zdroj: Ivan Mriška)

12:31 "Príprava kvalitného projektu môže niekedy trvať aj desať rokov. Samotná realizácia je už len vyvrcholením projektu a je podstatne kratšia ako príprava kvalitného projektu. V konečnom dôsledku je to však jednoduchšie a asi aj kratšie, ako keď urobíme nejaký projekt len tak. Týmto chcem nabádať všetkých, ktorí pôsobia v oblasti dopravy, aby venovali pozornosť príprave projektov," apeloval na záver Lužica.

12:27 Na Slovensku často začneme čerpať financie až v závere obdobia. V tomto smere by sme mali rozmýšľať efektívnejšie, čerpať aj na začiatku a v strede obdobia, nielen na konci.

12:22 Prioritami financovania v sektore dopravy sú diaľnice, rýchlostné cesty, cesty prvej triedy, železničná infraštruktúra či nákup materiálu.

12:17 Ivan Lužica je riaditeľom poradenskej spoločnosti Radvise Group. Zhrnul počuté, že peňazí je málo, prioritou je D1 a D3, treba vyriešiť aj problém ľudí z regiónov.

"Dopravná infraštruktúra patrí medzi priority Slovenska. O tom niet pochýb, hovorili o tom už viaceré vlády. Škoda, že ju ešte nemáme, čím skôr by bola, tým lepšie pre regióny, zamestnávateľom," povedal na úvod Lužica.

Hovorí riaditeľ poradenskej spoločnosti Radvise Group Ivan Lužica. (zdroj: Ivan Mriška)

12:16 Strategické plánovanie má byť podľa Duusa plné dlhodobých cieľov: "Ak chceme niečo rozvíjať, musíme niekde začať. Dochádzanie na bicykli v Rakúsku nie je také bežné, je to približne 7%. Ale v krajine prijali rozhodnutie minúť tri miliardy eur, aby zvýšili tento počet zo siedmich na 14%," dodal Duus.

12:12 "Mnohí si povedia, ale toto nie je jediný problém. Čo ľudia žijúci v regiónoch, ako sa dostanú na diaľnicu? Dôležité je, aby spolupracovala NDS a Slovenská správa ciest. Dnes si obe spoločnosti robia svoje projekty. Mnoho z už naplánovaných projektov je podľa mňa ešte potrebné premyslieť. Máte veľkú sieť ciest, nevidím dôvod, prečo by nemali byť integrované cesty prvej či druhej triedy. Možno to znie provokatívne, ale zamyslite sa nad tým," vyzýva Duus.

12:04 "Keď sa pozrieme na zmeny v posledných rokoch, dĺžka siete diaľníc a ciest sa zvýšila na 35%. Zároveň však náklady na údržbu narástli o 83%. Nová infraštruktúra je veľmi náročná na údržbu. Vieme takisto, že doprava na Slovensku enormne narástla, najmä na cestách. Čím viac narastá na doprava, tým viac dostávajú zabrať cesty. My potrebujeme nájsť rovnováhu vo financovaní údržby," prízvukuje Duus.

Kristian Duus – expert na cestnú dopravu JASPERS, Rakúsko (zdroj: Ivan Mriška)

11:59 Neri Di Volo odovzdal slovo svojmu kolegovi, Kristianovi Duusovi, ktorý je expertom na cestnú dopravu.

"Koľko peňazí potrebujeme na dokončenie ciest a železníc? Ja neviem. Pozrime sa na realitu a skúsme sa opýtať iné otázky. Načo potrebujeme cesty a železnice? Neri povedal, že infraštruktúra je sekundárnym cieľom."

11:52 "Ak postavíte novú linku metra v meste, ale neurobíte ďalšie veci, ktoré sa týkajú prevádzky, ako urobíte fungujúcu mobilitu v meste? Musíme myslieť aj na strategické enviromentálne aspekty. Až potom budeme vedieť prijímať strategické rozhodnutia, keď budeme vedieť, aké majú projekty dopady na životné prostredie," vysvetľuje Di Volo.

11:48 Začať sa podľa Neri Di Volo musí začať plánom. Takže prvým krokom pri vývoji projektu, ktorým je otázka pre ľudí, čo potrebujú.

"V takom prípade viete identifikovať, aké sú potreby a aká je komplementarita projektu. Ak postavím kus cesty tu, mám ju na čo nadpojiť? Je takýto projekt realizovateľný a udržateľný?" pokladá spíker z Rakúska základné otázky.

Ako prvý hovorí Neri Di Volo – expert na železničnú a verejnú osobnú dopravu JASPERS, Rakúsko (zdroj: Ivan Mriška)

11:45 Ako prvý sa ujal slova Neri Di Volo, expert na železničnú a verejnú osobnú dopravu z JASPERS (Rakúsko). So svojimi kolegami sa zaoberá efektívnym čerpaním peňazí z eurofondov.

"Za tie roky máme skúsenosti, že ľudia majú veľa projektov. Chcú tri miliardy a povedia, že zlepšia infraštruktúru. Dáme im peniaze, nič sa však nezmení. Všetky tieto projekty sa ukázali veľmi náročné na realizáciu. Preto musíme trošku zmeniť zmýšľanie a využiť čas na to, aby sme sa strategicky zamysleli," hovorí Di Volo.

11:42 Moderátorom druhého diskusného panelu s názvom Koľko peňazí ešte potrebujeme na cesty a železnice? je Marek Modranský, viceprezident výkonného výboru v medzinárodnej organizácii pre verejnú dopravu so sídlom v Bruseli - UITP.

Marek Modranský privítal spíkrov druhého diskusného panelu.

Inovácie v doprave vo svete a na Slovensku

11:20 Moderátor prvého diskusného panelu Marek Košuda poďakoval spíkrom i poslucháčom a ukončil túto debatu. Po krátkej prestávke bude program pokračovať ďalším blokom s názvom Koľko peňazí ešte potrebujeme na cesty a železnice?

11:13 Každý sa chce vyhnúť dopravnej zápche a tým pádom vznikajú zápchy na vedľajších cestách. Je to tak i na Slovensku?

Porubčan: "Spoločnosť Waze mapuje realitu, cesty, ktoré sú dostupné všetkým. Miestne vlády by sa mali zamerať na to, ktoré oblasti by sa nemali používať na presmerovanie dopravy a mali by konať vyznačiť takéto oblasti ako rezidenčné, umiestniť správne značky. My to aktualizujeme aj v našej mape a nebudeme navádzať verejnosť na túto trasu. Takto je to začarovaný kruh."

"My sme pánmi na cestách. Aj napriek všetkých systémom či organizácii dopravy. Okrem toho, že by cestná infraštruktúra mohla a mala byť iná, my sa rozhodujeme, kedy a akým spôsobom chceme cestovať. Ak môžeme svojou maličkosťou prispieť k tomu, že cestná premávka bude o čosi plynulejšia, tak k tomu prispejme.

Takisto denne jazdím autom, ale ak idem niečo do mesta vybavovať, bez problémov idem električkou. Aj my sami prispejme k tomu, aby dopravná premávka bola jednoduchšia. Ak neprepravujeme ťažký náklad, poďme verejnou dopravou. Chápem, že človek je v podstate lenivý a lakomý. Ale je to len na nás. Čísla nepustia. Autobus má cca 40 miest. Keby sa len 20 vodičov rozhodlo, že opustí svoje auto, z cesty nám zmizne 20 áut. Postavte si týchto 20 áut za seba. Aká dlhá by to bola kolóna? " použil Kasala na záver rečnícku otázku.

11:04 Nedávno som čítal článok, že v roku 2021 budeme mať vozidlá bez šoféra. Zdieľanie áut je ďalšia vec. Už sme tam?

"V prvom rade by sme mali robiť rozdiel medzi prepojenými a autonómnymi autami. Prepojené autá sú na to, aby podporovali vodiča v správnom čase, v správnych rozhodnutiach. Nič autá však neurobia samé.

Autonómne vozidlá, to je ešte beh na dlhú trať. Je ťažké povedať, kedy niečo takéto bude realitou," odpovedala Tatiana Kováčiková.

10:56 Slovnaft vytvoril systém zdieľaných bicyklov v Bratislave v podstate zadarmo. Má to význam, je bikesharing prosperujúca záležitosť?

"To je veľmi dobrá otázka. Zaregistrovali sme bankrot niekoľkých bikesharingových spoločností, ktoré fungovali pyramídovým systémom. Podvod má vždy začiatok i koniec, týmto smerom určite nemá zmysel hýbať sa dopredu

Pre nás to má zmysel robiť v mestách, v ktorých fungujeme. V tomto momente nemáme z toho profit, ale zlepšujeme život ľuďom, ktorí v mestách fungujú," odpovedal Peter Blaas zo spoločnosti Antik Telecom.

10:50 Plánujete otvoriť connecting city system aj pre iné organizácie?

"V súčasnosti tento program s mimovládkami je zadarmo. Ale Waze požaduje nejaké dáta späť, ktoré by sme mohli využiť. Takže momentálne diskutujeme, ale ak máte nejaký konkrétny prípad, môžeme ho konzultovať s vedením," odpovedal Porubčan.

10:48 Je plánované rozširovanie zdieľaných bicyklov vo vlakoch aj na ďalšie stanice?

"Sme kapacitne pripravení tvoriť množstvo podobných aktivít na zdieľanie elektrobicyklov či motoriek. Ak je s kým sa rozprávať, poďme do toho," odpovedal Peter Blaas zo spoločnosti Antik Telecom.

10:44 Priestor na otázky a odpovede načala otázka pre Ľuboša Kasalu, zakladateľa Zelenej vlny.

Aký je rozdiel medzi aplikáciou Zelená vlna a Waze. Aké sú výhody jednotlivých aplikácii?

"Aplikácia Zelená vlna nie je Waze. Jej úlohou nie je navigovať. Poskytuje aktuálne informácie dopravnej situácie vo vašom okolí. Je to doplnok rozhlasového dopravného spravodajstva, ktoré má svoje limity. Vysielame ho vo vymedzených časoch, iba ak sa vyskytne niečo mimoriadne, ideme do vysielania okamžite. Aplikácia dopĺňa toto spravodajstvo, máte ho online."

Spíkri Terminálu 1. (zdroj: Ivan Mriška)

10:42 "Aktivitu poháňajú rôzne potreby, ľudia chcú dosiahnuť určitý účel. Prečo chceme nový dopravný systém? Lebo tam máme dopravnú zápchu. Potrebujeme potrebu, aby sme vedeli vyvinúť aktivitu. Kontext vyplýva z potrieb a je samotnou aktivitou trvalo udržateľný," dodala Lorna Uden.

10:38 Podľa Lorny Uden by všetko malo byť navrhnuté pre prostredie, v ktorom má systém fungovať. Nejde len o fyzický nástroj, ale aj o psychologický, ktorý vplýva na ľudí.

10:34 "Je mi ľúto krajín, ktoré investovali milióny eur do systémov, ktoré nikdy neboli využité. A viete prečo? Lebo ho navrhovali ľudia, ako ja. Inžinieri. (...) Nemôžete navrhnúť systém iba z technického pohľadu. Inteligentný dopravný systém musí byť navrhnutý pre podnikateľov a užívateľov. Je to obrovský systém, ktorý navrhuje veľký počet komponentov. Ako teda navrhneme systém, ktorý bude vyhovovať všetkým? Musíme si uvedomiť, že ide o sociálno-technologický systém," približuje emeritná profesorka.

10:30 "V Číne máme záležitosť s bicyklami. Máme ich milióny, jednotlivé spoločnosti sa predbiehajú, ako budú požičiavať bicykle. V súčasnosti ich však nich už nechce. Prečo? Lebo nik už tie bicykle nechce. Tento systém bol naplánovaný, aby sa na ňom zarábalo. Ak sa však chceme posúvať ďalej, nesmieme myslieť len na financie," hovorí Uden.

Hovorí Lorna Uden – Professor emeritus, Staffordshire university, Unidted Kingdom (zdroj: Ivan Mriška)

10:25 "Predstavte si, že budete mať auto, ktoré dokáže predpovedať haváriu a vyhnúť sa jej. Že vaše auto dokáže samé nájsť voľné parkovacie miesto. Znie to ako utópia, žili by sme v ideálnom svete," líči Uden.

Takéto systémy nezávisia len na technológii. Do hry vstupuje viacero faktorov, ktoré musia byť poprepájané. Ide o prepojenie informačných a komunikačných technológií, všetkých technológií, ktoré súvisia s dopravou.

10:23 Lorna Uden, emeritná profesorka z britskej Staffordshire university svoj príspevok zacielila na inteligentné dopravné systémy. Takéto systémy sa však dajú využiť nielen v doprave, ale napríklad aj v zdravotníctve. Majú byť využiteľné a spĺňať potreby všetkých zainteresovaných.

10:22 "Smart mobilita je silný nástroj na dosiahnutie našich cieľov. Aby sme mali udržateľnejšiu budúcnosť a lepšie využívali náš čas. Nemusíme ho tráviť v zápchach, pre rôzne subjekty to predstavuje menšie náklady, môžeme znížiť potrebu palív," uzavrel Pourhashem na záver.

10:18 "Mobilitu často trávime cestovaním. V rámci jedného z našich projektov skúmame kvalitu času, ktorý trávime cestovaním. V ďalšom projekte, ktorý je pod záštitou Európskej komisie a takisto Žilinskej univerzity, sa snažíme pomáhať mestám, aby mali viac udržateľné prostredie pre občanov," povedal Pourhashem.

10:10 Ghadir Pourhashem je Senior Researcher in Intelligent Transport Systems z Iránu. Prítomným hovoril o črtách "smart cities".

"Moderné technológie ovplyvňujú naše životy. Môžu zmeniť naše hodnoty, preferencie, zmeniť rodovú rovnosť a vytvoriť možnosti pre ďalší rast. Kľúčom k úspechu adaptácie technológií v mestách je zahrnúť do nich obyvateľov. Inak takáto technológia v praxi neprežije."

Ghadir POURHASHEM – Senior Researcher in Intelligent Transport Systems, Iran (zdroj: Ivan Mriška)

10:09 Waze Carpool sa snaží dostať viacero ľudí do jedného auta. Tento systém, ktorý už vo svete funguje, by v ďalších rokoch mal prísť aj na Slovensko.

10:06 Riešenie majú aj pre tunely, v ktorých neraz prestane fungovať GPS. Aplikácia dokáže simulovať pohyb. Aktuálne fungujú tento systém pri Brne, podľa Porubčanových slov funguje a stále stúpa počet používateľov.

10:04 Google kúpil Waze, v niektorých prípadoch sú teda navzájom prepojení a spolupracujú.

10:02 Koordinátor komunity Waze Slovensko osvetlil aj princíp fungovania aplikácie Waze: "Vďaka zdieľaniu náš systém dokáže vypočítať najrýchlejšiu trasu. Máme veľa dobrovoľníkov, ktorí neustále mapujú zmeny či uzávery. Táto skupina nám poskytuje kvalitné informácie pre zlepšovanie. V porovnaní s Google Maps sme omnoho lepší práve vďaka našim používateľom."

Hovorí Štefan Porubčan – koordinátor komunity Waze Slovensko (zdroj: Ivan Mriška)

10:00 Štefan Porubčan, koordinátor komunity Waze Slovensko začal svoj príspevok aktuálnou dopravnou situáciou, ktorá je vo viacerých slovenských mestách alarmujúca.

"Môžeme postaviť nové cesty, máme veľa aut. Môžeme postaviť nové cesty, ale je to drahé a akékoľvek plány sa oneskorujú. Môžeme sa snažiť podporiť vlaky a autobusy, ale nie je možné dostať všetkých do verejnej dopravy. Akým spôsobom môžeme urobiť niečo, aby sme si zlepšili priestor sami? Je tu WAZE aplikácia, ktorá dodáva ľuďom priestor na to, aby sa lepšie dostali do cieľa."

9:57 "Ešte stále existuje veľa prekážok pri zdieľaní dát. Máme rôzne druhy prepravy, takže aj dáta, ktoré sa vygenerujú, sú rôznorodé. Navyše, ich vzájomná kompatibilita je nízka. Rovnako je ťažké zabezpečiť, aby dáta, ktoré sú vygenerované, boli kvalitné, pravdivé a dali sa využiť na ďalšie výskumy," objasnila Kováčiková problémy pri zdieľaní dát.

9:55 Kováčiková: "Do roku 2020 budeme mať viac ako 50 miliárd prepojených prístrojov, ktoré budú prenášať obrovské množstvo údajov."

Obrovské množstvo dát môže fungovať najmä vďaka verejným financiám. Otázkou je, ako nasmerovať tok verejných financií a ako využiť výsledné množstvo dát. Riešením môže byť práve zdieľanie dát.

9:52 "Vieme si predstaviť, že bude existovať veľký počet výrobcov áut, rôzne inštitúcie a všetci budú chcieť využívať a zdieľať dáta. Ich záujem vo využívaní a zdieľaní sa však bude určite líšiť," hovorí Tatiana Kováčiková zo Žilinskej univerzity. V rámci svojej práce sa zaoberá najmä inteligentnými dopravnými systémami.

Tatiana Kováčiková - ERA Chair Holder pre inteligentné dopravné systémy (zdroj: Ivan Mriška)

9:47 Tatiana Kováčiková rozprávala o veľkých dátach a o prepojení autonómnych vozidiel. Komunikácia by mala prebiehať nielen medzi vozidlami, ale aj vozidlom a užívateľom, infraštruktúrou či sieťou. Vozidlo by tak mohlo mať vlastný hotspot internetového pripojenia.

9:45 Ľuboš Kasala zo Zelenej vlny: "Všetci vidíme a cítime, že budúcnosť je o dopravných aplikáciách. Možno už o niekoľko rokov nebude potrebné klasické rozhlasové dopravné vysielanie. Napriek tomu má klasické rozhlasové dopravné vysielanie má zmysel."

9:42 Aplikácia ponúka aj videozáznamy, z kamier na D1 a D2. Pripravujú aj ďalšie videá, z Bratislavy, Banskej Bystrice či z Košíc. Používateľ si môže vybrať, ktoré situácie má záujem prioritne sledovať.

Aktuálny počet používateľov aplikácie: Android 58-tisíc, Iphone 29-tisíc.

9:40 Mobilná aplikácia Zelenej vlny zobrazí aktuálnu polohu používateľa, zobrazuje dopravnú situáciu v okolí, ale aj železničné priecestia či zvukové príspevky od poslucháčov - "zelených anjelov".

Mikrofónu sa ujal Ľuboš Kasala – zakladateľ Zelenej vlny RTVS (zdroj: Ivan Mriška)

9:37 Ako druhý vystúpil Ľuboš Kasala, ktorý má na starosti dopravné spravodajstvo v RTVS. Zakladateľ Zelenej vlny na úvod hovoril o tom, ako sa Zelená vlna vrátila do slovenských domácností.

"Fungujeme 24 hodín denne, sedem dní v týždni, predovšetkým na Rádiu Slovensko. Rád by som predstavil aj našu aplikáciu, ktorá je doplnkom k nášmu dopravnému spravodajstvu. Fungujeme na všetkých troch platformách, spolupracujeme s Waze, kombinujeme informácie z oficiálnych zdrojov s tými od poslucháčov. "

9:36 Spoločnosť prináša aj Antik Bikesharing vo vlakoch ZSSK. Ide o to, že človek sa odvezie do mesta vlakom a po vystúpení pokračuje v meste elektrickým bicyklom, ktorý si požičia vo vlaku.

9:34 Spoločnosť sa zaoberá aj problematikou nabíjacích staníc: "Venujeme sa príprave nabíjacích staníc. Naše nabíjacie stanice sú nastavené tak, aby zvládli budúci dopyt nabíjacích staníc. Stanice musia byť v blízkostí domov, kde si ich ľudia budú môcť nabíjať."

9:32 "Takéto systémy fungujú na rôznych miestach po svete a veríme, že môžu fungovať aj na Slovensku. Bicykle si vyvíjame sami, aby nás nezablokovala nevyhnutná miera vandalizmu. Aj toto môže byť inšpirácia, akým smerom sa môže uberať malá doprava v mestách," povedal Blaas.

9:29 Spoločnosť Antik Telecom sa zaoberá nielen "smart" domovmi, ale aj takzvanými "smart cities" - vylepšeniami v mestách, ktoré majú obyvateľom uľahčovať život. Takýmito vylepšeniami sú napríklad nabíjacie stanice pre elektrobicykle či zdieľanie rôznych vecí. Ide o tzv. bikesharing. Spoločnosť Antik Telecom ponúka model z Ázie, keď je možné požičať si bicykel z akéhokoľvek miesta, nielen z daných stanovíšť.

9:25 Česť prvého príspevku získal Peter Blaas, zo spoločnosti Antik Telecom. Táto slovenská firma funguje už viac ako 20 rokov. Zaoberá sa telekomunikačnými inováciami v slovenských mestách.

"Špecialitou našej firmy je to, že inovácie, ktoré používame, sú rýdzo slovenské. Táto naša vlastnosť nám umožnila posúvať sa aj do iných segmentov, ako sú naše tradičné."

9:24 Moderátor diskusného panelu o inováciách v doprave vo svete a na Slovensku Marek Košuda predstavil spíkrov.

9:17 Monika Janigová, riaditeľka komunikačnej agentúry M KREO takisto privítala hostí v mene oboch organizátorov: agentúry M KREO i vydavateľstva Petit Press.

9:12 Slova sa ujal aj Jozef Jandačka, rektor Žilinskej univerzity v Žiline. Táto vzdelávacia inštitúcia má k doprave veľmi blízko, práve v tejto oblasti má univerzita svoje korene. Vo svojom príhovore povedal, že spoločnosť sa hýbe vpred, a to aj v oblasti dopravy, nesmieme však zabúdať ani na planétu a jej kondíciu.

(zdroj: )

9:08 Prítomným sa prihovorila županka Erika Jurinová. Hovorila o Žiline ako o dopravnom uzle, ktorý však trápi mnoho problémov ako nedostavané cesty či kolóny. Vyjadrila želanie, aby ministerstvo nezatváralo oči pred týmito problémami. Aby ich neodsúvalo, ale čo najrýchlejšie riešilo.

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) sa takisto snaží riešiť tieto problémy. Má snahu presunúť ľudí do verejnej dopravy, aj preto sa minulý týždeň kraj zapojil do Európskeho týždňa mobility.

Príhovor Eriky Jurinovej (zdroj: Ivan Mriška)

9:05 Moderátor Branislav Koscelník oficiálne otvoril dnešnú konferenciu. Privítal domácich i zahraničných hostí a odovzdal slovo Erike Jurinovej, predsedníčke Žilinského samosprávneho kraja.

8:58 Hostia prichádzajú do sály, tá sa postupne zapĺňa. Program v Termináli 1 sa čoskoro začne príhovormi Moniky Janigovej, riaditeľky komunikačnej agentúry M KREO, Eriky Jurinovej, predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja a Jozefa Jandačku, rektora Žilinskej univerzity v Žiline.

- Medzinárodná konferencia Doprava 2018 sa v hoteli Holiday Inn v Žiline začína od 9:05

Terminál 1 - program

9:00 - 9:25 Príhovory

Monika Janigová - riaditeľka komunikačnej agentúry M KREO

Erika Jurinová - predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja

Jozef Jandačka - rektor Žilinskej univerzity v Žiline

9:25 - 11:20 Inovácie v doprave vo svete a na Slovensku (EN)

Moderátor:



KOŠUDA Marek - absolvent Beijing University of Aeronautics and Astronautics



Spíkri:



BLAAS Peter – Business Development Director, Antik Telecom

KASALA Ľuboš – zakladateľ Zelenej vlny RTVS

KOVÁČIKOVÁ Tatiana - ERA Chair Holder pre inteligentné dopravné systémy

PORUBČAN Štefan – koordinátor komunity Waze Slovensko

POURHASHEM Ghadir – Senior Researcher in Intelligent Transport Systems, Iran

UDEN Lorna – Professor emeritus, Staffordshire university, Unidted Kingdom



Cofee break

11:35 - 13:00 Koľko peňazí ešte potrebujeme na cesty a železnice?

Moderátor:



MODRANSKÝ Marek – viceprezident výkonného výboru v medzinárodnej organizácii pre verejnú dopravu so sídlom v Bruseli - UITP



Spíkri:



DI VOLO Neri – expert na železničnú a verejnú osobnú dopravu JASPERS, Rakúsko

DUUS Kristian – expert na cestnú dopravu JASPERS, Rakúsko

LUŽICA Ivan – riaditeľ poradenskej spoločnosti Radvise Group

MÉRY Juraj – generálny riaditeľ Sekcie riadenia projektov na Ministerstve dopravy a výstavby SR



Obed

14:30 - 15:55 Stratégia a rozvoj regionálnej infraštruktúry

Moderátor:



ČELKO Ján – profesor na Katedre cestného staviteľstva na Žilinskej univerzite a podpredseda Slovenskej cestnej spoločnosti



Spíkri:



KUBÁČEK Jíři - dopravný analytik

LIŠKA Pavol – generálny riaditeľ Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja

MIŠURA Ján – riaditeľ Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Žiline

MITOŠINKA Marek – generálny riaditeľ Sekcie programov regionálneho rozvoja na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR



Cofee break

16:10 - 17:45 Alternatívy v doprave

Moderátor:



KIZEK Jaroslav - copywriter agentúry M KREO



Spíker:



KLEIN Štefan – vynálezca aeromobilu a autor myšlienky o lietajúcom aute

17:45 - Ukončenie konferencie

Milan Mokráň - člen predstavenstva Petit Press