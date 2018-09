Terminál 2 - minúta po minúte z konferencie Doprava 2018

Aktualizovať článok

26. september 2018 Holiday Inn Žilina

ZAUJÍMAVÝ PROGRAM V DVOCH KONFERENČNÝCH SÁLACH

ODBORNÍCI | VIZIONÁRI | ĽUDIA Z PRAXE | AKADEMICI

CESTA DO BUDÚCNOSTI 2018 vymedzuje hlavnú tému, ktorá bude rezonovať počas celej konferencie. Vystúpia rešpektovaní spíkri, pozvanie prijali aj ďalší zaujímaví ľudia – z akademickej obce, tiež odborníci z praxe aj vizionári.

Viacúrovňový program bude prebiehať v dvoch konferenčných sálach súbežne. Pripravený je tiež bohatý sprievodný program. Sledujte s nami online prenos z konferenčnej sály s názvom Terminál 2.

TERMINÁL 1 online - kliknite / PROGRAM - kliknite / ENGLISH - kliknite

Terminál 1 - minúta po minúte

11:35 - 13.00 Kam smeruje národná železničná doprava?

13:00 Diskusia na tému "Kam smeruje národná železničná doprava" je na konci. Pokračovať budeme po obedňajšej prestávke o 14.30 h. V ďalšom tematickom bloku rozoberieme "Aktuálne trendy a ich vývoj v osobnej leteckej doprave".

12:56 Podľa slov Martina Erdössyho bola pripravená štúdia, ktorá hovorila o pokračovaní tejto trate. Európska agentúra zhodnotila, že tento projekt je veľmi drahý a dočasne ho chceli zastaviť. „My pokračujeme na niektorých úsekoch. Je to zasa len o peniazoch, v železničnej doprave sa nedá vždy pozerať na to, čo je návratné. Musíme sa opýtať, či túto trať chceme a ak ju chceme, zafinancovať ju,“ tvrdí.

12:53 Moderátor Jozef Majerčák kladie ďalšiu otázku, ktorá zaujíma učite širokú verejnosť. „Kedy sa reálne začne s pokračovaním výstavby nových úsekov železničnej trate pre rýchlosť 160 km/hod zo Žiliny do Košíc.“

Zľava: Martina Erdössy, Filip Hlubocký, Martin Vozár a Michal Zábovský. (zdroj: FRANTIŠEK UJHÁZI)

12:48 ,,Apelujeme na túto trať už od roku 2016. Nestačí nám len rekonštruovať staré trate, ale aj stavanie nových tratí. Vieme, že už o niekoľko rokov bude cestná komunikácia preťažená. Toto je presne impulz, ktorý cestujúci hľadajú. Spojenie krajských miest si určite spojenie zaslúži. Patrí to do bodu, že potrebujeme prepájať ekonomické centrá?“ reaguje Filip Hlubocký na otázku, či sa ľudia raz dostanú vlakom priamo z Bratislavy do Nitry.

(zdroj: FRANTIŠEK UJHÁZI)

12:45 „Incidenty sa udiali na strane Železničnej spoločnosti Slovensko. Trakčné vedenie nespadlo, bolo strhnuté rýchlikom. Momentálne je tento incident v prešetrení,“ tvrdí Erdössy.

Medializácia sa sústredí na negatíva, Hlubocký premieta niektoré problémy do čísel, npríklad čo sa týka frekventovaného problému meškaní vlakov: ,,Naše priemerné meškanie na deň je 1,73 minúty. Neznamená to, že sme nepristúpili k veci zodpovedne, údržba nie je zanedbávaná. Zvýšene udržiavame staršie rušne, avšak nie je možné, aby sme ihneď všetky rušne stiahli. Železničná doprava stále patrí k najbezpečnejším.“

12:42 Zaznela aj otázka, ktorá sa týka medializovaných udalostí z posledných týždňov, kedy sme na železnici zaznamenali technické problémy s našimi vlakmi.

12:37 "My reagujeme na podnety zo strany dopravcov a zo strany ministerstva, ktoré je zadávateľom, ako by mala doprava fungovať. Áno, táto zastávka by vyšla na 700 tisíc EUR. Keby tam zastavoval vlak, cestujúci by priamo mohli vystúpiť pri fabrike. Investičné náklady sú problémom, ďalej aj čas, za aký by sa to dalo zrealizovať. Tiež pozeráme na to, že v tomto úseku sú zastávky už aj tak na husto. Moja odpoveď je, že ŽSR neplánujú túto výstavbu, ani sa ďalej ňou nezaoberajú," odpovedá Martin Erdössy, generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky.

12:35 Naši hostia budú odpovedať na prvú otázku. „Lokalizácia železničných staníc je asi 150 rokov stará. Veľa sa ale nezmenilo. Ako stojí výstavba železničnej stanice v priemyselnej zóne v Kysuckom Novom Meste pri firme INA Schaeffler?“

12:33 „Za 50 rokov sme na železnice zabudli. Vlak je však nosnou časťou dopravy a na tom by sme mali budovať,“ dodáva.

12:31 „Riešime ale aj dopravnú infraštruktúru, riešime, ako by mali vyzerať stavby. Cieľom výskumu je spraviť prepravu bezpečnú, komfortnú a rýchlu. Prepojiť spôsoby dopravy, aby aj autobusy či taxíky boli napojené na istý systém dopravy a napríklad vedeli, kedy prichádza vlak, aby boli cestujúcim poskytnuté ďalšie služby,“ pokračuje Zábovský, ktorý vysvetľuje činnosť Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity.

12:28 „Komfort jazdy, správny príjazd vlaku. To sú veci, ktoré podvedome chceme, ale nechceme vidieť, ako sa zabezpečujú. Budúcnosť je v poskytovaní služieb cestujúcim“ hovorí Michal Zábovský, riaditeľ Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity. Spomína, že najsofistikovanejšiu železničnú dopravu majú v Ázii.

12:22 „Ako voziť viac tovaru po železnici? Európska komisia má za cieľ do roku 2030 preniesť 30 percent cestnej nákladnej dopravy na iné druhy dopravy, do roku 2050 by sa mal tento podiel vyšplhať až na 50 percent,“ vysvetľuje Vozár.

12:18 Podľa slov Martina Vozára, generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, je dopravný nákladný trh na Slovensku prepravovaný prevažne po cestách. Po cestách ide celkovo asi 85 percent tovarov. Historicky sa železničná doprava venovala kontaminovaným nákladom, nákladom na dlhé trate, v súčasnosti nákladných vlakov ubudlo.“

12:08 "Chceme prepájať ekonomické centrá a tak dostávať ľudí na železnicu. Myslí sa tým prepájanie najmä krajských miest, ale aj väčších miest v susedných štátoch," dodáva.

12:06 "Hoci počet cestujúcich vo vlakoch a celkovo verejnej doprave rastie, stále má výrazne navrch osobná doprava. Verejnou dopravou sa prepravuje 25 percent ľudí, 75 percent ľudí využíva osobnú dopravu. Pritom tieto čísla, tento trend by mal byť opačný." pokračuje Hlubocký.

12:02 Filip Hlubocký rozpráva o téme ,,Ako udržať cestujúceho vo vlaku“. „V roku 2017 sa vlakmi prepravilo 72,47 miliónov ľudí, kým napríklad v roku 2015 len 57 miliónov. To znamená, že ľudia majú záujem cestovať vlakom, zároveň si zaň aj platiť,“ tvrdí. Spomína tiež, že denne je vypravených 1500 vlakov.

11:57 Martin Erdössy sa dotkol aj k financovaniu železníc: „Samozrejme, fungujeme na zmluve so štátom o prevádzke železničnej infraštruktúry. V roku 2018 sme na rok vyčlenili 298,8 miliónov EUR na prevádzku, 192 miliónov EUR na investície. Ďalej sú to zdroje z fondov a vlastné zdroje.“

11:50 Ako prvý sa k slovu dostal Martin Erdössy, generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky (ŽSR).

Martin Erdössy, generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky . (zdroj: FRANTIŠEK UJHÁZI)

11:44 "V roku 2018 plynie 170. výročie začatia prevádzky železničnej dopravy. Žilinská univerzita si v tomto roku pripomína 100. výročie založenia, vznikla ako Vysoká škola železničná v Žiline. Dnes sa, samozrejme, zaoberáme všetkými typmi dopravy," povedal na úvod Jozef Majerčák.

11:40 Milí čitatelia, medzinárodná konferencia Doprava 2018 - CESTA DO BUDÚCNOSTI pokračuje ďalšou témou. Ďalším diskusným blokom nás bude sprevádzať moderátor Jozef Majerčák, vedúci Katedry železničnej dopravy Žilinskej univerzity. Spíkri budú hovoriť o tom, kam smeruje národná železničná doprava.

9:25 - 11:20 Súčasnosť a budúcnosť cestnej infraštruktúry

11:21 Nasleduje krátka - asi 15-minútová prestávka, po ktorej budeme debatovať na tému "Kam smeruje národná železničná doprava?

11:20 Dámy a páni, čas prvej diskusie sa naplnil. Moderátor Ľubomír Palčák poďakoval spíkrom za svoje názory, vízie, ale aj hosťom sa pozornosť.

11:18 Podľa slov Ladislava Dudáša je reálny termín dokončenia rok 2023.

11:15 Ďalšia otázka sa týka hlavného mesta Slovenska. "V akom stave je príprava obchvatu Bratislavy tunelom Karpaty? AKý význam bude mať nultý obchvat, keď sa doprava zastaví pred Karpatmi?"

11:11 "Za posledné obdobie sa trh zradikalizoval. Robíme všetko preto, aby to bolo rýchlo. No nechceme sa dostať do situácie, kedy urobíme rozhodnutia a Úrad pre verejné obstarávanie nás potom vráti. Robíme všetko preto, aby sme sa nedopustili ani tej najmarginálnejšej chyby, aby sme sa k procesom nemuseli vracať a ešte viac sa zdržovať," odpovedá Dudáš.

11:09 Ďalšia z otázok sa týka východného Slovenska. "Prečo vyhodnotenie verejného obstarávania na severný obchvat Prešova (s tunelom BIKOS) trvá tak dlho a pritom tu hovoríme o prioritách?"

11:06 Výrazne rezonuje doprava v okolí Ružomberka. So svojím nápadom sa podelil Igor Janckulík: "Začali sme tlačiť na štát, ktorý neplní programové vyhlásenie. Keďže chýbajú cesty I. triedy, doprava sa tlačí na cesty II. a III. Obchádzka okolo Ružomberka by napríklad pomohla."

11:04 Neviem, ktoré mesto robí viac pre zatraktívnenie verejnej osobnej dopravy. Nie je to len o jazdení zdarma, ale o postupnom dobudovaní rýchlych pásov, infraštruktúry.

Žiaci, študenti, dôchodcovia majú cestovanie zdarma okrem ľudí, ktorí sú pracovne činní. Pokračujeme s obmenou autobusov, trolejbusov. A všetky veci treba robiť súbežne," reaguje Choma.

11:01 Ďalšia otázka od vzácnych hostí smeruje na Igora Chomu. „Prečo primátor Žiliny hovorí o riešeniach len budovaním nových ciest? Čo chce urobiť pre zatraktívnenie verejnej osobnej dopravy, ktorá je reálna oveľa skôr?“

10:53 Podľa slov Ladislava Dudáša bude diaľnica z Bratislava do Košíc kompletne postavená do roku 2027.

10:52 Diskusia je v plnom prúde, hostia majú o túto tému veľký záujem. Otázky smerujú najmä na dobudovanie diaľničných úsekov Turany - Hubová, viacero hostí zaujíma aj dobudovanie diaľnice na Kysuciach.

10:50 „Skôr sa tam žiadalo mimoúrovňové riešenie križovatky. Neviem, aký bol celý systém schvaľovania. Posúdenie sa robilo, ale neviem, či aj v súvislosti s križovatkou pri Tescu. Vidíme, že to nie sú už len sviatky a piatky, kedy máme problém. Treba hľadať čiastkové riešenia,“ hovorí Ľubomír Palčák.

10:49 Otázka na pána Ľubomíra Palčáka a Igora Chomu: Nebolo vhodnejšie riešenie namiesto ďalšej svetelnej križovatky na Martin, neobávate sa zhoršenia dopravnej situácie ešte viac?

10:45 "Spojenie NDS a SSC má svoje opodstatnenie. Aby tá správa diaľnic a ciest 1. triedy boli spojené. Či by tam mali patriť aj cesty miest a obcí? S tým nesúhlasím. Mestá a obce musia spravovať svoje komunikácie. Má tiež zmysel, aby VÚC spravoval svoje komunikácie," vysvetľuje Igor Choma.

10:42 Odpovedá Igor Janckulík: "Určite to nie je ideálny stav, kolóny na cestách by neboli. Ľudia už majú aj chaos, nevedia, ktoré cesty komu patria. Sťažujú sa na nejaký konkrétny úsek, no ten pritom patrí niekomu inému. Ideálne riešenie by bolo, kebyže všetky cesty patria pod jedného správcu. Samozrejme, diaľnice a rýchlostné cesty by mali byť pod NDS. Ale cesty I. a II. Triedy by mali byť pod jednou strechou."

10:40 Moderátor Ľubomír Palčák odštartoval diskusiu. Spíkrov sa pýta na to, ako by riešili problém, že jednotlivé cesty sú pod správou viacerých organizácií - mestá a obce, VÚC a pod.

10:36 Daniela Čanigová vysvetľuje, že Slovenská správa ciest vysvspravuje viac ako 3000 kilometrov ciest. Zabezpečuje aj diagnostiku na cestách 1. triedy. „Aby stavby boli dobré, musia byť kvalitne spracované projektové dokumentácie aj v zmysle platnej legislatívy. V zmysle priorít EÚ aktualizujeme tieto predpisy. Normy sú flexibilné, sú prispôsobiteľné na situáciu na Slovensku,“ prezrádza.

Cesty 2. a 3. triedy sa prečíslili na cesty 1. triedy, ale nenavýšil sa rozpočet. Je potrebné dofinancovať a zabezpečiť aj personálne obsadenie. Takisto sa potýkajú s problémom, na ktorý upozornil prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavol Kováčik.

10:29 Slovo má Daniela Čanigová, zástupkyňa Slovenskej správy ciest.

Daniela Čanigová, zástupkyňa Slovenskej správy ciest. (zdroj: FRANTIŠEK UJHÁZI)

10:27 „Dopravná infraštruktúra má pomerne významné miesto v každej krajine, závisí od nej ďalší rozvoj. Bez dobudovania dopravnej infraštruktúry nebude ďalší progres Slovenska,“ zdúrazňuje Kováčik. Spomenul tiež ostrú konkurenciu v stavebníctve na Slovensku, veľké percento šedej ekonomiky v stavebníctve: ,,Tridsať percent stavebného výkonu na Slovensku vykonávajú živnostníci, ktorí zamestnávajú samých seba. A školstvo nám negeneruje nových stavebných pracovníkov, časť z nich nám odíde do zahraničia,“ dodal. Pavol Kováčik tiež pripomenul, že trh medzi Českom a Slovenskom je úzko prepojený, preto spolu na niektorých projektoch komunikujú a radia sa spoločne.

10:19 Pred hosťami je ďalší spíker, prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavol Kováčik, ktorý hovorí o financovaní infraštruktúrnych projektov EU.

Pavol Kováčik, prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (zdroj: FRANTIŠEK UJHÁZI)

10:14 Podpredseda Žilinského samosprávneho hovorí o plusoch i mínusoch, ktoré sú v Žilinskom samosprávnom kraji. Vyzdvihol, že kraj začal budovať bezpečnostné ostrovčeky – malá finančná záťaž s vysokým účinkom na cestách. Nainštaloval na hraničné priechody kamery. Naopak, vidí aj množstvo problémov. Či už ide o vývoz kalamitného dreva cez hraničné priechody nie na to určené – napríklad smerom do Poľska. „Tieto cesty sa tým ničia,“ hovorí.

Čo sa týka opráv ciest, podpredseda ŽSK Igor Janckulík je kritický: „Cesty sa neopravujú na základe priorít, neberie sa do úvahy hlbšia analýza stavu ciest, chýba diagnostika a posudzovanie technického stavu.“

10:01 Slovo má momentálne Igor Janckulík, ktorý hovorí o snahe o zmiernenie dopadov chýbajúcich úsekov diaľníc a ciest.

Igor Janckulík, podpredseda Žilinského samosprávneho kraja. (zdroj: FRANTIŠEK UJHÁZI)

9:59 "Je potrebný kruhový objazd na Solinkách," dodal Choma. Primátor mesta Žilina vo svojej prezentácii priblížil dopravnú situáciu mesta, ktoré sa považuje za dopravný uzol. Zhrnul problémy na konkrétnych úsekoch, no zdôraznil, že sa mnoho urobilo, diaľnice D1 a D3 výrazne dopravu odľahčili a v oblasti dopravy sa stále dá mnohé zdokonaliť v zmysle, hesla príznačného pre tému konferencie: kde je vôľa, tam je cesta.

9:58 „Žilina má osem komunikačných vstupov. Najväčšie zaťaženie je na vstupe v Strážove smerom z Bratislavy a výstup na Martin. D3 odklonila významnú časť dopravy. Ostatné vstupy tiež zaznamenávajú zvýšený nárast dopravy. Je dôležité, aby sme sa dopracovali k diaľniciam. Čo Žiline pomôže? Odľahčiť križovatku pri Hypertescu, križovatka na Kragujevskej a Priemyselnej ulici, pri športovej hale Korytnačka. V meste sme schopní odľahčiť dopravu dobudovaním cyklotrás a pridaním mestskej dopravy," tvrdí Igor Choma.

9:52 K rečníckemu pultu sa dostal Igor Choma, ktorí hovorí o problémoch, ktoré kvária mesto Žilina.

Primátor Žiliny Igor Choma. (zdroj: )

9:49 K slovu sa dostal Ladislav Dudáš, podpredseda predstaventsva Národnej dialničnej spoločnosti, a.s.: „V súčasnosti máme vo výstavbe osem projektov, z toho šesť diaľničných projektov, križovatka Triblavina a jeden diaľničný privádzač. Vo výstavbe je momentálne 71 kilometrov diaľníc. Pracujeme aj na piatich tuneloch, vo výstavbe je aj tunel Višňové, ktorý sa priamo dotýka mesta Žilina a Žilinského kraja. Tento rok však nebude sprevádzkovaný ani jeden.“

9:31 Moderátor Ľubomír Palčák, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Výskumného ústavu dopravného, a. s., načrtol tému, ktorá bude rezonovať v nasledujúich minútach. Diskutovať na tému Súčasnosť a budúcnosť cestnej infraštruktúry budú Ladislav Dudáš, podpredseda predstavenstva Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., Igor Choma, primátor mesta Žilina, Igor Janckulík, podpredseda Žilinského samosprávneho kraja, Pavol Kováčik, prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska.

(zdroj: )

9:22 K príhovoru sa dostal primátor Žiliny Igor Choma: „Je mi cťou vás privítať tu v našom meste pri tejto príležitosti. Doprava je oblasť, ktorá hýbe svetom, má množstvo tém a podtém, o ktorých sa dá rozprávať celé hodiny. Táto konferencia má miesto v našej krajine, má význam z viacerých dôvodov. Je stretnutím, kde sa stretne odborná i neodborná verejnosť, môže zaznieť aj kritika, ale najmä vízie a plány do budúcnosti. Ďakujem organizátorom, že zorganizovali takéto podujatie. Ďakujem aj vám, hosťom, že ste dnes prišli."

9:17 Ladislava Cengelová sa prihovorila aj v mene ministra dopravy Árpáda Érseka. ,,Témy konferencie reflektujú oblasti, ktorými sa zaoberá aj ministerstvo, bude preto zaujímavé vypočuť si reflexie mnohých odborníkov na jednom mieste.“ Vyslovila aj hlavné výzvy ministerstva, medzi ktoré patrí prenos nákladnej siete z ciest na železnice a lodnú dopravu. Dostavba diaľnice D1, pokračovanie diaľnice D3, južný ťah D2, príprava rýchlostných úsekov R3. Ministerstvo nezabúda ani na rozvoj cyklistickej dopravy, pre ktorú chýba cestná infraštruktúra. Ministerstvo dopravy okrem podporných kampaní pripravuje zákon, ktorý by mal už v dohľadne zjednodušiť mestám lepšie nabehnúť na alternatívne typy dopravy."

9:11 Medzinárodnú konferenciu Doprava 2018 organizuje komunikačná agentúra M KREO a vydavateľstvo Petit Press.

(zdroj: )

9:07 Ako prvý prichádza k mikrofónu člen predstavenstva Petit Press Milan Mokráň, ktorý pozval na pódium Ladislavu Cengelovú, Štátnu tajomníčku ministerstva dopravy a Igora Chomu, primátora mesta Žilina, aby im poďakoval, že prijali záštitu nad dnešnou konferenciou.

9:00 Medzinárodná konferencia Doprava 2018 - CESTA DO BUDÚCNOSTI začína. Pozvanie prijali rešpektovaní spíkri, ktorých si prišli vypočuť stovky vzácnych hostí. Aká je budúcnosť dopravy? Aj to sa dozvieme v nasledujúcich hodinách.

8:52 Dámy a páni, o pár minút začíname.

8:29 Do hotela Holiday Inn postupne prichádzajú prví hostia. Viacerí z nich už diskutujú o témach, ktoré budú rezonovať dnešným dňom. Štartujeme o 30 minút.

8:00 Posledné prípravy finišujú, medzinárodná konferencia Doprava 2018 začína o hodinu

- Medzinárodná konferencia Doprava 2018 sa v hoteli Holiday Inn v Žiline začína od 9:00

Terminál 2

9:00 - 9:25 Príhovory

Milan Mokráň - člen predstavenstva Petit Press

Arpád Érsek - minister dopravy

Igor Choma - primátor mesta Žilina

9:25 - 10:00 Súčasnosť a budúcnosť cestnej infraštruktúry

Moderátor:



PALČÁK Ľubomír – generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Výskumného ústavu dopravného, a. s.



Spíkri:



DUDÁŠ Ladislav - podpredseda predstavenstva Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s.

CHOMA Igor – primátor mesta Žilina

JANCKULÍK Igor – podpredseda Žilinského samosprávneho kraja

KOVÁČIK Pavol – prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska

ŽEMBERA Roman – generálny riaditeľ Slovenskej správy ciest



Cofee break

11:35 - 13:00 Kam smeruje národná železničná doprava?

Moderátor:



MAJERČÁK Jozef – vedúci Katedry železničnej dopravy Žilinskej univerzity



Spíkri:



ERDÖSSY Martin – generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky (ŽSR)

HLUBOCKÝ Filip – generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s.

VOZÁR Martin – generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a. s.

ZÁBOVSKÝ Michal – riaditeľ Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity



Obed

14:30 - 15:55 Aktuálne trendy a ich vývoj v osobnej leteckej doprave

Moderátor:



BARTOŠ Miroslav – senior ATM advisor



Spíkri:



BADÁNIK Benedikt – docent na Katedre leteckej dopravy Žilinskej univerzity

KAZDA Antonín – profesor Katedry leteckej dopravy Žilinskej univerzity

PEKÁR Vladimír - letecký inžinier, šéfuje výrobe ultraľahkého lietadla Shark

PRIMUS Rastislav – vedúci odboru letových postupov Letových prevádzkových služieb, a. s.

SZEPESSY Kornél – CEO at HungaroControl, Maďarsko



Cofee break

16:10 - 17:45 Vízia verejnej osobnej dopravy v budúcnosti na Slovensku a vo svete

Moderátor:



GOGOLA Marián – docent na Katedre cestnej a mestskej dopravy na Žilinskej univerzite



Spíkri:



HLAVATÝ Bohuš - generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Tatry mountain resorts, a.s.

POPLUHÁR Juraj - generálny riaditeľ SAD Trenčín

SÁDOVSKÝ Peter – prezident Zväzu autobusovej dopravy

STEJSKAL Aleš – konateľ spoločnosti Koordinátor ODIS, s. r. o., Česká republika

VÁLKY Peter – riaditeľ odboru dopravnej integrácie Bratislavskej integrovanej dopravy, a. s.



17:45 - Ukončenie konferencie

Monika Janigová - riaditeľka komunikačnej agentúry M KREO